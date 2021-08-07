別怕！花蓮富里餘震趨緩 氣象局判斷地震序列進入尾聲

花蓮縣富里鄉昨晚7時起，半小時內一連發生8起地震，嚇壞當地人。中央氣象局也預告，三天內恐怕還是會有規模4以上餘震。不過氣象局今早表示，目前餘震已經趨緩，而且餘震規模也下降，暫時判斷地震序列已進入尾聲。

昨晚7時12分，花蓮半小時內一連發生八起地震，最大規模也有5.4，花東震度還高達4級。氣象局當時說，是獨立的地震，主因是為在菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊交界處，未來三天不排除有規模4以上餘震。但氣象局說，也有可能是前震，意味著後面還有更大地震，還要多觀察。

對於今年東部地震特別多，氣象局昨天還說，確實跟以往不一樣，不排除進入新一輪地震活躍期，或是往年地震能量有在釋放，但沒有釋放完畢，今年就釋放出來。不過都還要觀察。

而根據觀測，從昨晚7時40分後，僅發生3起餘震，2起在凌晨，規模從3.6到4.2。

對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌今天說，昨晚富里地震序列，在今天凌晨發生2起規模3.6的餘震後，目前已經趨緩，而且餘震規模也下降，暫時判斷地震序列已進入尾聲。

不過陳國昌也提醒，由於南部連日豪雨，土質鬆軟，經多次地震搖晃，易造成土石崩塌，請民眾多注意。