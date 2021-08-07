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「原盧碧」中心今晚橫跨台灣 呈9字型特徵路徑曝光

颱風可能登陸桃竹苗？ 台灣氣象史百年來僅1次存疑紀錄

中南部7縣市超大豪雨、大豪雨！ 慎防短延時強降雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶低壓路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
熱帶低壓路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局持續發布大規模或劇烈豪雨報告，原盧碧颱風的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時在馬祖南方約120公里的海面上，向東南東移動，時速9公里，請在台灣北部海面及台灣海峽航行及作業船隻特別注意。

今天台灣北部海面、台灣海峽、東南部海面及巴士海峽風浪偏大；澎湖、金門、馬祖、桃園以南、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生，前往海邊活動注意安全。

今天熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨；台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

氣象局發布豪雨特報，熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區及台中市、雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣地區及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、新竹地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區慎防方及落石，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨地區：南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。

大豪雨地區：台中市、雲林縣、台南市。

氣象局表示，今天熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨；台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。

氣象局說，明天上半天受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，天氣相當不穩定，易有短延時強降雨；西半部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，並有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；下半天雨勢可望逐漸趨緩。

氣象局說，下周一西南氣流逐漸減弱，但西南風持續影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，下周二至周五太平洋高壓逐漸增強，各地又逐漸恢復為高溫炎熱的天氣，由於台灣附近仍為西南風環境，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，8日西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。14日至16日台灣附近為西南風至偏南風，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站

豪雨 氣象局 澎湖

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