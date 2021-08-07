快訊

「原盧碧」中心今晚橫跨台灣 呈9字型特徵路徑曝光

颱風可能登陸桃竹苗？ 台灣氣象史百年來僅1次存疑紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北有熱帶低壓＋南有季風 吳德榮：各地慎防致災

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓中心在台灣海峽，偏東進行，朝台灣北部前進，此時不確定性範圍包括登陸與不登陸的機率皆存在，今晚其中心將跨過台灣，明天起將逐漸遠離。至於另2個颱風銀河、妮妲皆受西南季風導引，向東北東、漸行漸遠，對台毫無威脅。圖／取自氣象局網站
今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓中心在台灣海峽，偏東進行，朝台灣北部前進，此時不確定性範圍包括登陸與不登陸的機率皆存在，今晚其中心將跨過台灣，明天起將逐漸遠離。至於另2個颱風銀河、妮妲皆受西南季風導引，向東北東、漸行漸遠，對台毫無威脅。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北有熱帶低壓帶來豪雨及強風的威脅，南有西南季風在迎風面造成的有大量降雨，皆應加強防範。

他說，今晨2時美、日及東亞各國皆因觀測資料不足，估盧碧為輕颱，但中央氣象局根據較完整的觀測資料，認為其僅為熱帶低壓，並非特殊現象，以往也常發生。

吳德榮說，今晨5時雷達回波合成圖顯示，熱帶低壓中心結構鬆散，東側回波強度較強，西側回波較弱，南側有西南季風激發的回波，不斷移入中南部，整體呈現9字型（回波或雲型）特徵，若與東北季風共伴則常呈6字型。

吳德榮表示，今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，其中心在台灣海峽，偏東進行，朝台灣北部前進，此時不確定性範圍包括登陸與不登陸的機率皆存在，不過，以熱帶低壓的強度，中心登陸與否並非重點，因已無颱風中心破壞性強風；該注意的仍是環流帶來降雨及強陣風；今晚其中心將跨過台灣，明天起將逐漸遠離。至於另2個颱風銀河、妮妲皆受西南季風導引，向東北東、漸行漸遠，對台毫無威脅。

明天中南部受西南季風影響，仍有大量降雨的條件，應注意；北台上半天仍有雨，下半天將逐漸緩和。由於迎風面連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。

他說，下周一至周四太平洋高壓逐漸增強、西伸，西南季風逐漸減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，局部地區仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。

吳德榮 颱風 氣象局

延伸閱讀

西南季風持續至下周日 吳德榮指這天西南季風才減弱

慎防致災降雨！ 吳德榮預期劇烈天氣持續到8月9日

周末起嚴防致災雨！吳德榮：看似沒完沒了 未見盡頭

吳德榮估颱風尼伯特經日本本州北部 對東奧無影響

相關新聞

國人平均壽命81.3歲 超高齡社會不遠

內政部昨公布「一○九年簡易生命表」，國人的平均壽命為八十一點三歲，其中男性七十八點一歲、女性八十四點七歲，皆創歷年新高；...

帛琉旅遊泡泡 擬在七夕重啟

台帛旅遊泡泡何時重啟備受關注，帛琉觀光局證實，有望在八月中下旬重啟，且這次不再限制團進團出，不僅可以自由行還可以打疫苗。...

北有熱帶低壓＋南有季風 吳德榮：各地慎防致災

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北有熱帶低壓帶來豪雨及強風的威脅，南有西南季...

院長講堂╱走入社區友善溝通 形塑公醫專業形象

「醫學中心像大廟，病人多少帶一點敬畏的心進去求診，病人來到區域醫院，認為這是社區裡的醫院，出發點就是要服務民眾。」衛福部...

養生祕訣╱要耐得住餓 習慣吃不太飽

「要耐得住餓，習慣吃不太飽的感覺。」衛福部彰化醫院院長曾孔彥食量不大，有規律運動習慣，長年保持中等身材，沒三高，今年5月...

愛肝達人站／抽血肝指數正常 未必肝沒事

老員外及夫人選女婿，出了對聯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。