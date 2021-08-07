北有熱帶低壓＋南有季風 吳德榮：各地慎防致災

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北有熱帶低壓帶來豪雨及強風的威脅，南有西南季風在迎風面造成的有大量降雨，皆應加強防範。

他說，今晨2時美、日及東亞各國皆因觀測資料不足，估盧碧為輕颱，但中央氣象局根據較完整的觀測資料，認為其僅為熱帶低壓，並非特殊現象，以往也常發生。

吳德榮說，今晨5時雷達回波合成圖顯示，熱帶低壓中心結構鬆散，東側回波強度較強，西側回波較弱，南側有西南季風激發的回波，不斷移入中南部，整體呈現9字型（回波或雲型）特徵，若與東北季風共伴則常呈6字型。

吳德榮表示，今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，其中心在台灣海峽，偏東進行，朝台灣北部前進，此時不確定性範圍包括登陸與不登陸的機率皆存在，不過，以熱帶低壓的強度，中心登陸與否並非重點，因已無颱風中心破壞性強風；該注意的仍是環流帶來降雨及強陣風；今晚其中心將跨過台灣，明天起將逐漸遠離。至於另2個颱風銀河、妮妲皆受西南季風導引，向東北東、漸行漸遠，對台毫無威脅。

明天中南部受西南季風影響，仍有大量降雨的條件，應注意；北台上半天仍有雨，下半天將逐漸緩和。由於迎風面連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。

他說，下周一至周四太平洋高壓逐漸增強、西伸，西南季風逐漸減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，局部地區仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。