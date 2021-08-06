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花蓮富里晚間連8震 鄉民納悶手機都沒有警報提示

中央社 / 花蓮縣6日電

根據中央氣象局資訊，花蓮縣富里鄉今天晚間7時12分起半小時內發生8起地震，規模從5.4至3.5。當地居民納悶說，好大的地震，但是手機都沒有地震警報提示。

根據中央氣象局資訊，今天晚間7時12分發生芮氏規模5.4地震，深度5.8公里，震央位於花蓮縣富里鄉。隨後半小時內累積7起有感地震，包含4起規模4以上有感地震。

震央的富里位在近花蓮縣、台東縣交界，距離花蓮市近百公里，富里鄉張姓居民在臉書（Facebook）貼文說，「好大的地震，但是手機都沒有提示欸」，引起網友討論，紛紛表示沒收到手機地震警報。

花蓮縣消防局指出，已與當地村長、頭目、義消等災情查報人員聯繫，目前尚未發現任何災情。公路總局第四區養護工程處也派員巡查轄管省道路況，截至晚間8時尚未發現災情。

台鐵局表示，受地震影響，晚間花蓮光復到台東間各列車有所延誤，影響20列次324分、旅客約2278人。

地震 氣象局 台東

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