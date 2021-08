線上拚速度，線下拚溫度！看直銷龍頭如何靠「致勝數位力」疫軍突起！

一場疫情改變了人類生活方式,也對全球產業生態系造成巨大衝擊,百貨和實體零售業更是首當其衝。然而,當全球壟罩在低迷的疫情風暴中,直銷業領導品牌台灣安麗卻逆勢成長,2020年的營業額比上一年更增長了2.3%,達到106.8億,究竟在複雜動盪的局勢中,台灣安麗如何靠著「致勝數位力」疫軍突起?

直銷業領導品牌台灣安麗在疫情壟罩下,靠著「致勝數位力」疫軍突起,營業額逆勢成長。 圖/安麗 提供

直銷商轉型「創玩家」,社群商務啟動熱情經濟

傳統直銷產業向來仰賴「人與人的連結」,隨著網路時代來臨、電商興起,台灣安麗公司早在10年前就開始提前佈局,除了建置數位平台,推出全球首創安麗行動卡Am-Card,提供會員一站式服務,更與松下合作打造數位智能化的體驗中心,提供虛實整合、更直覺性的客戶體驗;今年起,安麗公司將倉儲、物流、客服委託第三方經營,桃園體驗廣場改為靈活、互動性高的安麗空間,進而將大量資源轉向輔導旗下300多個直銷商中心,轉型為洞悉電子商務也懂得經營社群的「創玩家」孵育基地,全力打造安麗的數位勝利方程式。

台灣安麗公司將大量資源轉向輔導旗下300多個直銷商中心,轉型為洞悉電子商務也懂得經營社群的「創玩家」孵育基地。 圖/安麗 提供

台灣安麗首席行銷長林彥秀表示,「近幾年,安麗線上購物的比率已經超過80%,這讓我們明白,數位轉型不能只有硬體,直銷商的思維也需要轉型。」於是,「創玩家」的概念於2019年逐漸成形,所謂「創玩家」,指的是一群「用興趣活絡社群,從社群導入創業的領導家」,不僅自己邊玩邊創業,還能帶領身邊的人一起來從事好玩、有意義的事。比起過去大眾認為直銷是一種斜槓、零工經濟,「創玩家」是更進階的熱情經濟,每位「創玩家」都能熱情地將自己的興趣與事業結合。

台灣安麗首席行銷長林彥秀:數位轉型不能只有硬體,直銷商的思維也需要轉型。 圖/安麗 提供

台灣安麗體驗營運處處長黃桂琴也指出,「傳統直銷商都在忙著銷售、收款、送貨,現在我們把這些外包給第三方來做,讓直銷商可以專心發展他的社群商務。」至於什麼是「社群商務」? 林彥秀行銷長解釋,「社群的本質是分享。直銷商往線上發展,不是要把自己變成網紅,而要在興趣中培養他的同溫層,吸引同好來參與。一般的網紅是做『社交商務』,把臉書、IG等社交軟體與電子商務結合,但安麗做的是『社群商務』,把『社群』與『商務』結合,當中講的是關係。直銷商不是要衝粉絲人數,是要經營社群中的關係。」

台灣安麗體驗營運處處長黃桂琴:安麗做的「社群商務」,當中講的是關係;速度很重要,溫度也不能忽略。 圖/安麗 提供

滑網路、夯直播,疫情助攻加速轉型

為了賦予直銷商轉型的能力,安麗更提供大量教育訓練資源,包括外聘知名網紅來教授直播課程、拍照技巧、社群活動模組等等。對於年紀較長的資深夥伴,可能無法一下子就熟悉數位工具,總公司也提出一套策略:由40位「助攻隊」分頭去300多個直銷商中心教導如何經營成功的社群活動,幫助各直銷據點轉型為「創玩家」孵育基地;並且由中心內部年輕的夥伴提供數位技術,資深的夥伴負責傳遞企業文化,兩代各司其職、合作無間。

有溫度、有速度!貼心服務創造價值

就直銷業而言,線上服務拚的是速度、廣度,線下服務拚的是深度、溫度,當客戶直接透過網路就能購物、由第三方物流宅配送貨,安麗特有的服務溫度如何在數位環境中展現? 林彥秀行銷長說:「安麗的創辦人成長型思維是Lead with Heart, Live to Serve, Love to Learn (用心引領,竭誠服務,終身學習) 。簡單的東西最容易持久,線下和線上雖然形式改變,但是本質不變,服務溫度持續上升。」黃處長補充說明,「我們常常思考,要如何創造價值、為產品加分?我們對產品的細心包裝、保護,其實就是一種溫度,未來我們還希望能夠在外包裝盒印上一句暖心的話語、在客戶生日時送上祝福……,透過各種方式讓客戶感受到安麗的用心。」

科技到位服務進化,直銷業經營將是「10倍容易」!

台灣安麗在安麗全球市場的營業額排名第六、人均生產力排名第二;面對疫情衝擊、電商夾擊,台灣安麗以超強氣勢,積極部署尋求突圍,將今年的主軸訂為「10倍容易」,意味著過去在線下,一次只能服務一個人,現在把戰場轉移到線上,可以同時服務上百、上千人,數位轉型對於事業經營會是「10倍容易」。

面對未來「10倍容易」帶來的動能,即將於九月一日升任為安麗台灣總裁的首席行銷長林彥秀表示,「以前很多人喜歡我們的產品,卻沒有辦法直接購買,必須透過直銷商,這是我們的痛點。過去10年大家努力摸索轉型的方向,隨著新科技到位了,硬體軟體都有了,創玩家的精神也落實了,加上疫情是阻力同時也是助力,我相信這對安麗,甚至整個直銷產業都會有很大的提升,現在是一個非常令人興奮的轉捩點!」