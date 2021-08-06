豪雨不斷 台18線阿里山公路晚間8點預警性封閉

氣象局預報熱帶低壓將為南部帶來致災性豪大雨，為防範災情意外發生，嘉義縣台18線阿里山公路雖然全線暢通，但因連續降雨造成邊坡含水量高，不斷有樹倒伏路上，為維護用路人交通安全，公路總局第五區養護工程處晚間8點，實施阿里山公路68.5K到88K（福山至阿里山遊樂區）預警性封閉。

五區工程處說，因應0806水災，台18線阿里山公路從7月31日至今，雨量累積68毫米，再依最新降雨氣象預報，今天午時起至9日，總雨量預估超過1000毫米。

依標準作業程序，預定晚間8點實施台18線阿里山公路68.5k0-88k(福山至阿里山遊樂區)預警性封閉，晚間10點從34K到88K（觸口至阿里山遊樂區）進行全線封閉，並視災情狀況階段性封閉。