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豪雨不斷 台18線阿里山公路晚間8點預警性封閉

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣台18線阿里山公路邊坡含水量高，不斷有樹倒，為維護用路人交通安全，公路總局第五區養護工程處晚間8點，實施68.5K到88K預警性封閉。記者魯永明／翻攝
嘉義縣台18線阿里山公路邊坡含水量高，不斷有樹倒，為維護用路人交通安全，公路總局第五區養護工程處晚間8點，實施68.5K到88K預警性封閉。記者魯永明／翻攝

氣象局預報熱帶低壓將為南部帶來致災性豪大雨，為防範災情意外發生，嘉義縣台18線阿里山公路雖然全線暢通，但因連續降雨造成邊坡含水量高，不斷有樹倒伏路上，為維護用路人交通安全，公路總局第五區養護工程處晚間8點，實施阿里山公路68.5K到88K（福山至阿里山遊樂區）預警性封閉。

五區工程處說，因應0806水災，台18線阿里山公路從7月31日至今，雨量累積68毫米，再依最新降雨氣象預報，今天午時起至9日，總雨量預估超過1000毫米。

依標準作業程序，預定晚間8點實施台18線阿里山公路68.5k0-88k(福山至阿里山遊樂區)預警性封閉，晚間10點從34K到88K（觸口至阿里山遊樂區）進行全線封閉，並視災情狀況階段性封閉。

另，台3線295K-335K澐水至大埔路段，將依雨量值不排除進行預警性封閉。豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局省道即時路況系統http://168.thb.gov.tw，收聽警廣路況廣播。

嘉義縣台18線阿里山公路邊坡含水量高，不斷有樹倒，為維護用路人交通安全，公路總局第五區養護工程處晚間8點，實施68.5K到88K預警性封閉。記者魯永明／翻攝
嘉義縣台18線阿里山公路邊坡含水量高，不斷有樹倒，為維護用路人交通安全，公路總局第五區養護工程處晚間8點，實施68.5K到88K預警性封閉。記者魯永明／翻攝

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