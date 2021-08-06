小蒙牛「疫苗打2劑享85折」　網民氣炸：傷口撒鹽！

最近不少飯店、餐廳舉辦「持黃卡享優惠」活動，但小蒙牛剛推出「憑疫苗黃單第一劑打9折、第二劑憑單打85折」，就掀起眾怒，在官方粉絲團PO文十餘個小時，就有近四百則怒文「辦一個促銷活動，三分之一的人按怒，就知道這個活動有多失敗了」，還有網友說，「搞不懂推這什麼爛活動，還到10/31截止，疫苗呢？」，直指活動在年輕人的傷口上撒鹽，「沒疫苗打的賤民也該打折才對吧？」

年輕人等不到疫苗的怒氣，在一場網路活動中表露無遺。小蒙牛回應，「我們也是希望大家快點打到疫苗，推出這項優惠，是希望打到疫苗的人能安心內用」，同時強調「疫苗陸續都會進來，我們保持樂觀看待」，小編也強調「沒有任何抵制或排斥的用意」。