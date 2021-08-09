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熱門暢銷書用聽的！ 來一刻鯨選聽時報出版暢銷有聲書打造更好的自己

聯合新聞網 / 台北訊
時報豐富有聲書與精緻音頻在〈一刻鯨選〉上架。圖／一刻鯨選提供
時報豐富有聲書與精緻音頻在〈一刻鯨選〉上架。圖／一刻鯨選提供

成為更好的自己，從「聽書」開始！〈一刻鯨選〉有聲服務平台宣布與時報出版合作，上架時報出版的特色有聲書與精品音頻，首輪內容以諸多名人人物深度經驗分享與生活散文為主，在紙書銷售上皆有不錯佳績。因應有聲書讀者熱情期盼，即日起至8月底止，只要開啟〈一刻鯨選〉APP即可領取紅包優惠，可兌換時報出版全系列有聲內容，，喜歡時報出版有聲書的民眾，千萬不要錯過！

據了解，此次合作時報出版傾出品牌暢銷之作，內容涵蓋各知識領域，包括奧美集團董事總經理謝馨慧《「懂事」總經理的12個關於工作・生活・人生的思考》、歷史專家胡川安《京都歷史迷走》、戴爾．卡內基《人性的弱點》等二十部有聲內容，皆是高收藏價值的經典有聲內容，亦是一刻鯨選高居熱銷排行等作品，展現時報出版有聲書優質且接地氣巨大影響力。

〈一刻鯨選〉APP，即可領取紅包兌換時報出版優質有聲內容全系列。圖／一刻鯨選提供
〈一刻鯨選〉APP，即可領取紅包兌換時報出版優質有聲內容全系列。圖／一刻鯨選提供

〈一刻鯨選〉積極持續拓展與時報出版等各大優質出版社合作，喜歡有聲書的消費者不須再辛苦搜尋資源，只要至〈一刻鯨選〉就能試聽與購買各類別知識音頻，有下班後通勤時間，可放鬆心情的「有聲書小說系列」；也有經營自我、奠基涵養的「精品課或講座系列」。日前也獨家推出優質原創小說劇的訂閱制服務，引發話題，一刻鯨選總監謝松燕表示，一刻鯨選會繼續努力耕耘，期待成為消費者聽優質聲音內容的首選。

時報出版 紅包 品牌 京都

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