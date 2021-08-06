16:11規模5.5地震 氣象局：昨主震後「最大餘震」、未來兩周還有

昨天清晨5時50分才發生規模6.1大地震，全台有感，最大震度4級，今天下午4時11分又再度發生規模5.5地震，最大震度也有3級。對此，中央氣象局說，是昨天大地震的餘震，預計未來兩周內還是會有規模4到5的餘震。

氣象局地震報告指出，下午4時11分發生規模5.5地震，震央台灣東部海域深8公里，最大震度新北、宜蘭、花蓮3級，桃園、台北、新竹、南投、花蓮、苗栗2級，台中、彰化、嘉義、雲林1級。

氣象局地震測報中心副主任吳健富說，從位置還有深度初步判斷，是昨天6.1地震的餘震。昨天有說，不排除一到兩周有規模4到5左右餘震。但他也說，確實比昨天預估餘震的規模，大了一些。累積能量在主震破裂後，會透過小地震慢慢釋放，這幾天可能都還是會發生地震。

吳健富說，昨天地震發生在沖繩海槽，菲律賓海板塊往東北隱沒下去，形成島弧或弧後盆地，是島弧擴張所造成的地震。且當板塊隱沒造成碰撞，會使能量累積，進而導致岩石破裂。

地震測報中心主任陳國昌下午4時40分也召開線上記者會說明。他說，昨天6.1地震是主震，今天是最大的餘震。昨天主震後，餘震並不多，目前只有五個餘震，有兩個規模超過5，一個昨天主震後隨即發生規模5.2，兩個4.3、一個4.5，今天的餘震是最大餘震。

陳國昌說，發生原因一樣，位置位於沖繩海槽後方，會堆積島弧，隱沒帶推擠所形成，整個沖繩群島都在島弧上。後方會有弧後盆地，島弧堆積後正下方剛好是隱沒帶往下衝位置，拉動上面板塊，讓板塊擴張跟下陷，稱之弧後擴張。今天餘震跟昨天主震都是正斷層，拉張形式所造成。未來一周餘震不排除到規模4.0以上。

陳國昌說，今天餘震範圍不是很大，最大地區還是在宜蘭縣，全部震度3級，新北市三貂角、花蓮縣和平也有3級，苗栗以北、花蓮以北幾乎2級居多，雲林、南投都是1級。餘震不會造成任何災損，不用過於擔心。很快地震序列就會過去。