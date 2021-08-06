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西南氣流豪大雨來襲 林務局:民眾勿前往山區活動

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
山林很美好，但勞大雨來襲，民眾切勿前往山區活動。圖／台灣山林悠遊網
山林很美好，但勞大雨來襲，民眾切勿前往山區活動。圖／台灣山林悠遊網

依據中央氣象局發布資料顯示，8月6日至9日台灣西半部地區有局部大雨或豪雨，尤其7日、8日有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，農委會林務局呼籲民眾暫勿前往山區，位於山區的民眾請注意自身安全。

林務局表示，為保障遊客安全，林務局轄下國家森林遊樂區、平地森林園區與林業文化園區等森林育樂場域，將依最新氣象資料與縣市政府停班課情形決定是否暫停開放，目前藤枝國家森林遊樂區因雨量累積已達休園標準，將持續休園至8月10日，相關訊息將於台灣山林悠遊網進行公告，請民眾儘量避免前往山區活動。

為避免豪雨造成災害，林務局轄下各森林育樂場域工作人員已啟動各項防颱整備作業，包括確認各項排水設施通暢、備用電力與糧食儲備正常、設施結構安全無虞、無線電等聯外通訊系統暢通，以及備妥緊急醫療器材。另場域相關在建工程則進行工地整理，並已啟動人員、機具撤離等應變工作。

有關林務局轄下各森林育樂場域開休園最新資訊，請上台灣山林悠遊網與林務局-森活情報站粉絲專頁查詢。

豪雨 森林遊樂區

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