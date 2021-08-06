疫情趨緩 民航局宣布遙控無人機8月23日恢復考照

今年5月間，由於疫情相對嚴峻，遙控無人機考照業務自5月15日起暫停舉辦。隨著疫情趨緩，交通部民用航空局今天宣布，學科與術科考試暫訂自23日起恢復舉辦。

根據民航局統計，自去年3月31日無人機管理機制施行後，至5月14日止，已有1萬5705人通過學科測驗，其中，已有7395人通過術科測驗並取得證照。因指揮中心將疫情警戒提升至第三級，考照業務自5月15日起暫停辦理，隨著疫情警戒降為第二級，相關業務已著手規畫恢復。

民航局表示，目前暫訂自8月23日起恢復學、術科考試，扣除因應防疫規定暫時無法開放的處所，全台有11處學科測驗場地、14處術科測驗場地可供考生利用，9月預計於金門增加1處學科測驗場地。民航局強調，後續仍會視疫情變化與指揮中心防疫規畫，機動調整相關措施。

民航局指出，基於防疫考量，考試時考場需符合民航局訂定防疫措施，所有監考人員必須施打疫苗或取得醫療院所3日內篩檢陰性證明，才會同意登場監考，不符合此規定的考場或考官，將暫時不列入使用或派遣。

根據民航局規畫，考照業務將自本月16日起受理考生報名。由於5月15日暫停辦理考照後，已經完成報名程序者均列為「請假」方式，無法完成後續考試，包括學科888位、術科289位，為保障這些考生權益，恢復報名起前三天，系統將優先開放這些考生重新報名並挑選時間，一般考生19日起報名。

此外，民航局說，由於「遙控無人機管理規則」規定通過學科測驗的考生，必須於一年內完成術科考試，受到考試暫停辦理影響，部分考生學科資格已超過有效期限，為保障此類考生權益，已著手修正相關規定，待法制作業完成後，相關效期即可展延，考生即可報名。