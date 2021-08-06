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雨要下到周日上半天！ 氣象局曝盧碧重整發警報機率

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
盧碧（現已轉為熱帶性低氣壓）、銀河、妮妲颱風下午2時位置。圖／氣象局
盧碧（現已轉為熱帶性低氣壓）、銀河、妮妲颱風下午2時位置。圖／氣象局

雨還要繼續下。中央氣象局說，儘管盧碧颱風已經減弱為熱帶性低氣壓，牽引西南氣流，仍為台灣帶來降雨，今天起到下周日上半天都是雨勢最明顯時候，其中西半部留意豪雨以上降雨。至於盧碧周末重整後是否發布颱風警報，氣象局說可能會到琉球海面才會變回颱風。

氣象預報員劉宇其說，盧碧颱風今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓，受到牽引西南氣流影響，會為西半部帶來豪雨以上降雨，澎湖、金門、馬祖也有大雨或是豪雨等級。

劉宇其說，今天下午2時該熱帶性低氣壓在金門東北邊30公里左右，逐漸往東北轉偏東，慢慢進入台灣海峽北部，這段時間離金門接近，會有陣風和大雨。外圍環流影響下，東、南側對流發展明顯，澎、金、馬今天也有也有局部大雨或豪雨發生

劉宇其說，台灣海峽上明顯都是雨帶，一波波移入中部跟南部沿海，彰化、雲林有200毫米以上累積雨量，達到豪雨等級，未來降雨持續，會有明顯一波波對流雲系移入，熱帶性低氣壓外圍環流影響下，天氣相當不穩定。中部沿海、南部山區降雨明顯，到明天持續影響中、南部降雨，其中南部山區是其中最顯著的。

劉宇其說，目前該熱帶性低氣壓在華南沿海，明天整天緩慢往東通過台灣海峽北部，明天深夜到後天凌晨通過北部陸地，再加速往東北移動。

劉宇其說，明天仍是接近過程，低氣壓逐漸往台灣上空移動，台灣海峽強風區也會移動，同樣會有旺盛對流發展。南側伴隨西南風帶來西南氣流，到下周日上半天會帶來比較大雨勢。西半部慎防局部大雨或是豪雨等級以上降雨，澎金馬地區則是大雨或豪雨。

至於有無機會發布颱風警報，劉宇其說，最新路徑來看，到下周日上半天該熱帶性低氣壓都很接近，但強度已經減弱為熱帶性低氣壓，暫時沒有明顯增強現象，要到琉球海面才有重組為颱風機會。

盧碧颱風 豪雨 台灣海峽

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