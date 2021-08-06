快訊

北部有感搖晃！16:11規模5.5地震 最大震度台北3級

70歲婦染疫五月底過世「今天才公布」 羅一鈞這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接種指南／氣喘、肝病、風濕病患者可以打新冠疫苗嗎？

未來城市@天下 / 整理・未來城市編輯部 資料來源・灣ê靜心課
有氣喘、B肝、C肝、風濕病等疾病的患者，可以打新冠疫苗嗎？有哪些注意事項？聯合報記者林澔一/攝影
有氣喘、B肝、C肝、風濕病等疾病的患者，可以打新冠疫苗嗎？有哪些注意事項？聯合報記者林澔一/攝影

氣喘、B肝、C肝、風濕病等疾病的患者，可以打新冠疫苗嗎？有哪些注意事項？

台灣新冠疫苗接種已開放18歲以上民眾填寫，仍有不少人擔心自身疾病會影響新冠疫苗效力、帶來負面影響，反而不敢接種。一群任職於各大醫院及診所的中堅醫師，有感於慢性病患者對疫苗的疑慮，特地號召各科醫師一同合作，列舉各種慢性病對於疫苗的注意事項。

粉絲專頁「灣ê靜心課 」彙整各科醫師的專業說法，民眾可參考詢問醫師建議。

氣喘等胸腔科患者的疫苗接種建議？

Q：氣喘等胸腔科患者可以打疫苗嗎？

A：澄清醫院胸腔內科主治醫師謝佳珍建議施打。

慢性阻塞性肺病（COPD）與肺纖維化患者：強烈建議施打，因為感染後重症風險高。

氣喘、長期使用呼吸器、使用呼吸器超過21天患者：建議施打。

Q：氣喘等胸腔科患者接受藥物治療，可以接種疫苗嗎？

A：可以，胸腔科患者若想接種疫苗，醫師有以下說明：

沒有證據顯示，大部分的相關藥物與疫苗會產生交互作用，包含氣喘患者使用的吸入型藥劑（含吸入型類固醇），患者可依照所需劑量使用。

氣喘患者使用的生物製劑，如喜瑞樂（Xolair）、舒肺樂（Nucala）、杜避炎（Dupixent）、肺昇朗（Fasenra），建議在疫苗接種後一週再開始使用。

Q：氣喘等胸腔科患者適合哪一款疫苗？

A：國際認可的疫苗都適合施打，包括AZ、莫德納、輝瑞BNT、嬌生疫苗。

B肝等肝膽腸胃科患者的疫苗接種建議？

Q：B肝等肝膽腸胃科患者可以打疫苗嗎？

A：成大醫院肝膽腸胃專科醫師邱彥程原則上建議施打，有以下說明：

慢性B肝與C肝、自體免疫肝炎、脂肪性肝炎等慢性肝病患者：歐洲及美國肝病學會皆強烈建議施打新冠疫苗。

肝癌患者：建議施打。

等待肝臟移植的慢性肝病患者：建議在移植前施打，確保適當的免疫反應；若肝功能極度不穩定，務必先與主治醫師討論。

Q：B肝等肝膽腸胃科患者接受藥物治療，可以接種疫苗嗎？

A：可以，肝膽腸胃科患者若想接種疫苗，醫師有以下說明：

接受抗病毒藥物的B肝與C肝患者：不必中斷藥物。

接受局部（如電燒、栓塞）或全身性治療（如化療）的肝癌患者：不必中斷治療。

接受免疫抑制藥物（如肝臟移植）的患者：應先與醫師討論接種時間點。

Q：B肝等肝膽腸胃科患者適合哪一款疫苗？

A：國際認可的疫苗都適合施打，包括AZ、莫德納、輝瑞BNT、嬌生疫苗。

風濕免疫科患者的疫苗接種建議？

Q：風濕免疫科患者可以打疫苗嗎？

A：成大醫院風濕免疫科主治醫師吳俊欣醫師強烈建議施打。

自體免疫疾病患者感染新冠肺炎後，重症風險較高，應該優先施打疫苗。

國際各大風濕病醫學會一致認為，無論何種風濕病患者，都能施打疫苗。

Q：風濕免疫科病患接受藥物治療，可以接種疫苗嗎？

A：肝膽腸胃科患者若想接種疫苗，醫師有以下說明：

病情控制穩定的患者：醫師評估後皆可施打。

使用部分免疫調節劑（含生物製劑與小分子標靶藥物），再接種疫苗前後需要調整。

風濕免疫疾病的藥物和免疫系統相關，種類繁多且複雜，病患務必先與醫師討論，再規劃適當的接種時間點。

中華民國風濕病醫學會也有完整的藥物資料，可以查詢參考。

想看更多風濕病與新冠疫苗的接種資訊？點擊觀看：中華民國風濕病醫學會完整資訊。

Q：風濕免疫科病患適合哪一款疫苗？

A：國際認可的腺病毒或mRNA疫苗都適合施打，包括AZ、莫德納、輝瑞BNT、嬌生疫苗。風濕病患者因為免疫力風險，並不建議接種活性減毒疫苗。

Q：風濕免疫科病患接種AZ疫苗，更容易引發血栓？

A：AZ、嬌生等腺病毒疫苗引發血栓的機率極低，遠低於風濕病本身的血栓風險。而且，血栓轉機與一般血栓不同，目前只有肝素引發血小板低下病史患者需要特別注意。

「全文轉載自未來城市(氣喘、肝病、風濕病患者可以打新冠疫苗嗎？｜各科（含第九類）接種指南4)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【推薦閱讀】

混打疫苗順序比較，怎樣保護力才高？接種四趨勢，「混」很容易「搭」才難｜李建璋專欄

【推薦閱讀】

・高端、聯亞採用的重組蛋白疫苗，有哪三個優缺點？

【推薦閱讀】

・AZ、輝瑞、莫德納疫苗有哪些副作用？發生率多高？英國公佈6600萬人實測報告（看表秒懂）

新冠疫苗 患者 醫師 氣喘 成大醫院

相關新聞

帛琉旅遊泡泡最快8月14日重啟 這次可以自由行、打疫苗

今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，台帛旅遊泡泡被迫中斷。最新消息指出，有望在8月中下旬重啟，且這次不再限制團進團出，不僅可以自...

接種指南／氣喘、肝病、風濕病患者可以打新冠疫苗嗎？

台灣新冠疫苗接種已開放18歲以上民眾填寫，仍有不少人擔心自身疾病會影響新冠疫苗效力、帶來負面影響，反而不敢接種。一群任職於各大醫院及診所的中堅醫師，有感於慢性病患者對疫苗的疑慮，特地號召各科醫師一同合作，列舉各種慢性病對於疫苗的注意事項。

南投星空季登場 8月13日到合歡山暗空公園看流星雨

台灣疫情逐漸趨緩，悶了兩個多月，最適合仰望星空調整身心。南投縣政府規畫「南投星空季」，13日由英仙座流星雨打頭陣，邀請民...

疫情趨緩 民航局宣布遙控無人機8月23日恢復考照

今年5月間，由於疫情相對嚴峻，遙控無人機考照業務自5月15日起暫停舉辦。隨著疫情趨緩，交通部民用航空局今天宣布，學科與術...

雨要下到周日上半天！ 氣象局曝盧碧重整發警報機率

雨還要繼續下。中央氣象局說，儘管盧碧颱風已經減弱為熱帶性低氣壓，牽引西南氣流，仍為台灣帶來降雨，今天起到下周日上半天都是...

國際油價滑落 下週95無鉛汽油估每公升跌破30元

Delta病毒變異株威脅未歇，加上美、中製造業擴張速度放緩，國際油價下跌。根據中油浮動油價公式，預估8月9日起，汽油價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。