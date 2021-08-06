接種指南／氣喘、肝病、風濕病患者可以打新冠疫苗嗎？

有氣喘、B肝、C肝、風濕病等疾病的患者，可以打新冠疫苗嗎？有哪些注意事項？

台灣新冠疫苗接種已開放18歲以上民眾填寫，仍有不少人擔心自身疾病會影響新冠疫苗效力、帶來負面影響，反而不敢接種。一群任職於各大醫院及診所的中堅醫師，有感於慢性病患者對疫苗的疑慮，特地號召各科醫師一同合作，列舉各種慢性病對於疫苗的注意事項。

粉絲專頁「灣ê靜心課 」彙整各科醫師的專業說法，民眾可參考詢問醫師建議。

氣喘等胸腔科患者的疫苗接種建議？

Q：氣喘等胸腔科患者可以打疫苗嗎？

A：澄清醫院胸腔內科主治醫師謝佳珍建議施打。

慢性阻塞性肺病（COPD）與肺纖維化患者：強烈建議施打，因為感染後重症風險高。

氣喘、長期使用呼吸器、使用呼吸器超過21天患者：建議施打。

Q：氣喘等胸腔科患者接受藥物治療，可以接種疫苗嗎？

A：可以，胸腔科患者若想接種疫苗，醫師有以下說明：

沒有證據顯示，大部分的相關藥物與疫苗會產生交互作用，包含氣喘患者使用的吸入型藥劑（含吸入型類固醇），患者可依照所需劑量使用。

氣喘患者使用的生物製劑，如喜瑞樂（Xolair）、舒肺樂（Nucala）、杜避炎（Dupixent）、肺昇朗（Fasenra），建議在疫苗接種後一週再開始使用。

Q：氣喘等胸腔科患者適合哪一款疫苗？

A：國際認可的疫苗都適合施打，包括AZ、莫德納、輝瑞BNT、嬌生疫苗。

B肝等肝膽腸胃科患者的疫苗接種建議？

Q：B肝等肝膽腸胃科患者可以打疫苗嗎？

A：成大醫院肝膽腸胃專科醫師邱彥程原則上建議施打，有以下說明：

慢性B肝與C肝、自體免疫肝炎、脂肪性肝炎等慢性肝病患者：歐洲及美國肝病學會皆強烈建議施打新冠疫苗。

肝癌患者：建議施打。

等待肝臟移植的慢性肝病患者：建議在移植前施打，確保適當的免疫反應；若肝功能極度不穩定，務必先與主治醫師討論。

Q：B肝等肝膽腸胃科患者接受藥物治療，可以接種疫苗嗎？

A：可以，肝膽腸胃科患者若想接種疫苗，醫師有以下說明：

接受抗病毒藥物的B肝與C肝患者：不必中斷藥物。

接受局部（如電燒、栓塞）或全身性治療（如化療）的肝癌患者：不必中斷治療。

接受免疫抑制藥物（如肝臟移植）的患者：應先與醫師討論接種時間點。

Q：B肝等肝膽腸胃科患者適合哪一款疫苗？

A：國際認可的疫苗都適合施打，包括AZ、莫德納、輝瑞BNT、嬌生疫苗。

風濕免疫科患者的疫苗接種建議？

Q：風濕免疫科患者可以打疫苗嗎？

A：成大醫院風濕免疫科主治醫師吳俊欣醫師強烈建議施打。

自體免疫疾病患者感染新冠肺炎後，重症風險較高，應該優先施打疫苗。

國際各大風濕病醫學會一致認為，無論何種風濕病患者，都能施打疫苗。

Q：風濕免疫科病患接受藥物治療，可以接種疫苗嗎？

A：肝膽腸胃科患者若想接種疫苗，醫師有以下說明：

病情控制穩定的患者：醫師評估後皆可施打。

使用部分免疫調節劑（含生物製劑與小分子標靶藥物），再接種疫苗前後需要調整。

風濕免疫疾病的藥物和免疫系統相關，種類繁多且複雜，病患務必先與醫師討論，再規劃適當的接種時間點。

中華民國風濕病醫學會也有完整的藥物資料，可以查詢參考。

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Q：風濕免疫科病患適合哪一款疫苗？

A：國際認可的腺病毒或mRNA疫苗都適合施打，包括AZ、莫德納、輝瑞BNT、嬌生疫苗。風濕病患者因為免疫力風險，並不建議接種活性減毒疫苗。

Q：風濕免疫科病患接種AZ疫苗，更容易引發血栓？

A：AZ、嬌生等腺病毒疫苗引發血栓的機率極低，遠低於風濕病本身的血栓風險。而且，血栓轉機與一般血栓不同，目前只有肝素引發血小板低下病史患者需要特別注意。

「全文轉載自未來城市(氣喘、肝病、風濕病患者可以打新冠疫苗嗎？｜各科（含第九類）接種指南4)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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