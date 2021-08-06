雙北餐飲內用解禁？台北酒吧陸續調整中 有條件微醺

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

隨著疫情從三級降回二級，8月2日起雙北餐飲業有條件解封內用，台北不少酒吧也陸續在臉書發布訊息，表示將開放內用、快閃試水溫，或仍保持觀望態度。

主打昭和懷舊風格、日台式餐酒吧「HiBoRu嗨啵嚕」率先公告，在考量後決定本周維持內部整理，並在次周再決定是否開放內用與訂位，同時也主打本周末與Fireplay的快閃雙人套餐；藏身東區巷弄內的「Le Kief 菱玖洋服」則於臉書粉絲專頁表示，外帶組合持續販售，但8月15日前暫不開放內用、8月16日後則視情況階段性開放。

位於信義路四段的「Bar PUN」則將從8月6日（五）起開放內用，除遵守台北市政府《餐飲防疫內用規範》，針對室內人數控管、座位每桌保持1.5公尺防疫距離、座位與座位之間均設置隔板並採梅花座、餐點共享型菜餚採專人分菜服務，同時離座時須戴口罩。同時仍提供伊比利戰斧豬排、炙燒瑪莎拉羊排、香辣烏魚子海鮮麵等餐食外帶服務。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

同樣將開放營業的還有屬於姐妹店家的「小城外隱城」與「隱城」，唯入座前需配合實聯制掃QR Code、體溫測量及手部消毒，同時一個時段兩小時，開放一次一組四位（含）以下內用，每個時段結束後落實座位與洗手間徹底消毒後，才承接下一組顧客，訂位開放時段分別為19:00、21:00、23:00，單一時段低消為600元，而「無向Bar Without」則確定將在8月10日（二）開放營業，但細節仍將另行公布。

最後是鄰近古亭捷運站、日系風格的「Bar M」則採快閃形式小試水溫，暫時開放本周五、六的8月6日與7日兩天，每日僅接受8組客人，空間內並設置隔板，同時為防疫考量暫停餐點供應，入店時掃描實聯制、配戴口罩，離座與飲食外仍需配戴口罩，每日營業時間則縮短為晚上6點至晚上10點半。8月8日至12日則僅提供外帶，並視政府防疫政策，或將於8月13日（五）開放內用。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。