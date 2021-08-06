國寶級釘畫大師胡達華礦山藝術展 一釘一鎚畫美麗九份
新北市文化局今年「礦山藝術季」邀請國寶級釘畫大師參與，高齡83歲的胡達華老師是國內難得的釘畫藝術家，以回收鋁鐵罐的環保素材，化腐朽為神奇，以鐵鎚為畫筆，從廢棄金屬上剪取所需顏色，用釘子釘拼於木板上，一釘一鎚地「畫」出美麗九份
黃金博物館館長謝文祥今天表示，胡老師出生九份山城，原本從事五金進口生意，後因發現鐵罐、易開罐、茶葉罐、鋁罐等有著豐富鮮豔色彩，吸引其創作意向；另以「鐵鎚」為畫筆，從廢棄金屬上剪取所需顏色，用釘子釘拼於木板上，成為「獨一無二」的釘畫創作藝術家。
胡達華藉由釘畫創作表現故鄉的記憶，例如廟口市集、賣貨郎、已消失的輕便台車、磅空口、五番坑口、頌德碑及九份國小等，一釘一鎚地，還原記憶中繽紛美麗的九份。
2021礦山藝術季主視覺包含水湳洞、金瓜石及九份山城意象，創作故事影片今天起於黃金博物館官網、臉書及Youtube頻道同步上架。同時，為讓民眾有機會親近國寶級釘畫大師作品。民眾只要於今天12時起至8月11日17時止，按讚「新北市立黃金博物館粉絲專頁」，並在活動貼文tag兩位好友、留言「2021礦山藝術季線上/下同步開展！一起收藏山城美麗好景」且公開分享，即有資格參加「2021礦山藝術季｜胡達華釘畫複製畫」抽獎活動。
黃金博物館將透過臉書抽獎工具，由系統隨機抽出10位幸運得獎者，抽獎過程將由螢幕錄影，並於8月12日於臉書、官網等公告。(抽獎活動相關資訊詳洽官網：https://reurl.cc/rgGW2Z)。
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