疫情加豪雨影響捐血意願 高雄血庫存量不到三天

先前受疫情影響，高雄血庫存量不斷亮起缺血的紅燈，即使月前盼到全國防疫調降為二級，捐血熱度卻因連日豪雨而被澆熄。目前高雄血庫存量告急，實際庫存不足3000袋，血庫幾乎見底。

高雄捐血中心統計，高雄日平均用血量需1100多袋，安全庫存量必須維持9000至一萬袋，但目前實際庫存不足3000袋，且仍要供應高雄以外屏東、台東以及澎湖，供血壓力不小，同時也要顧及緊急備用的血量，因此，醫院端已經採取減量供應。

護理人員表示，平日醫院血液用量較大，血液庫存消耗量快；反之，民眾捐血以周末居多，因此，歷經5天平日用血消耗，只能仰賴周末2天來「回血」，如果周末捐血情形又不如預期，就容易鬧缺血。

高雄自七月下旬，連續下雨，連帶影響民眾捐血意願，即使上周末，為首個降級周末，但民眾捐血意願也不高，目前高雄各型血，仍亮起紅燈，僅能維持不到3天的用量。

兼任高雄、台南捐血中心企畫課長楊贛屏坦言，各捐血站日平，一天平均能有200至300袋，受豪雨影響，捐血人數砍半，昨天前金捐血室整天僅有10人前往捐血，捐血量室中，日捐血量最高，且日平均可達60至80袋的鳳山捐血室日，昨天也減少至22人捐血。

楊贛屏說，目前捐血情形，不管事平日或是周末，都嚴重銳減，情況並不樂觀，雖然民間慈善團體開始舉辦捐血活動，有逐漸回溫的趨勢，但大多數單位、校園或部隊等仍會顧慮有染疫風險，因此，尚未恢復開放。