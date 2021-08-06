快訊

AZ混打BNT疫苗將放行！將優先開放一至三類醫護

國產疫苗將上場 陳時中：第五輪莫德納、第六輪打高端

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情加豪雨影響捐血意願 高雄血庫存量不到三天

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄捐血中心統計，高雄日平均用血量需1100多袋，安全庫存量必須維持9000至一萬袋，但目前實際庫存不足3000袋。記者陳弘逸／攝影
高雄捐血中心統計，高雄日平均用血量需1100多袋，安全庫存量必須維持9000至一萬袋，但目前實際庫存不足3000袋。記者陳弘逸／攝影

先前受疫情影響，高雄血庫存量不斷亮起缺血的紅燈，即使月前盼到全國防疫調降為二級，捐血熱度卻因連日豪雨而被澆熄。目前高雄血庫存量告急，實際庫存不足3000袋，血庫幾乎見底。

高雄捐血中心統計，高雄日平均用血量需1100多袋，安全庫存量必須維持9000至一萬袋，但目前實際庫存不足3000袋，且仍要供應高雄以外屏東、台東以及澎湖，供血壓力不小，同時也要顧及緊急備用的血量，因此，醫院端已經採取減量供應。

護理人員表示，平日醫院血液用量較大，血液庫存消耗量快；反之，民眾捐血以周末居多，因此，歷經5天平日用血消耗，只能仰賴周末2天來「回血」，如果周末捐血情形又不如預期，就容易鬧缺血。

高雄自七月下旬，連續下雨，連帶影響民眾捐血意願，即使上周末，為首個降級周末，但民眾捐血意願也不高，目前高雄各型血，仍亮起紅燈，僅能維持不到3天的用量。

兼任高雄、台南捐血中心企畫課長楊贛屏坦言，各捐血站日平，一天平均能有200至300袋，受豪雨影響，捐血人數砍半，昨天前金捐血室整天僅有10人前往捐血，捐血量室中，日捐血量最高，且日平均可達60至80袋的鳳山捐血室日，昨天也減少至22人捐血。

楊贛屏說，目前捐血情形，不管事平日或是周末，都嚴重銳減，情況並不樂觀，雖然民間慈善團體開始舉辦捐血活動，有逐漸回溫的趨勢，但大多數單位、校園或部隊等仍會顧慮有染疫風險，因此，尚未恢復開放。

高屏澎東區共11處捐血站、室，分別為高雄8處捐血室，屏東、台東、馬公則各有一處捐血站；高雄捐血中心呼籲，民眾只需配合醫療人員指示，仍可照常捐血，鼓勵民眾踴躍捐血。

高雄各型血，仍亮起紅燈，僅能維持不到3天的用量。圖／取自台灣血液基金會
高雄各型血，仍亮起紅燈，僅能維持不到3天的用量。圖／取自台灣血液基金會

捐血中心 屏東 豪雨

延伸閱讀

高雄鳳山又傳道路塌陷50公尺 水利局：護岸基礎淘空

疫情加豪雨捐血止步 捐血中心自喻也成重災區

打AZ疫苗將免暫緩捐血 最快8月上路

血庫安全庫存量不足 周末企業捐好禮鼓勵捐血

相關新聞

帛琉旅遊泡泡最快8月14日重啟 這次可以自由行、打疫苗

今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，台帛旅遊泡泡被迫中斷。最新消息指出，有望在8月中下旬重啟，且這次不再限制團進團出，不僅可以自...

南投星空季登場 8月13日到合歡山暗空公園看流星雨

台灣疫情逐漸趨緩，悶了兩個多月，最適合仰望星空調整身心。南投縣政府規畫「南投星空季」，13日由英仙座流星雨打頭陣，邀請民...

疫情加豪雨影響捐血意願 高雄血庫存量不到三天

先前受疫情影響，高雄血庫存量不斷亮起缺血的紅燈，即使月前盼到全國防疫調降為二級，捐血熱度卻因連日豪雨而被澆熄。目前高雄血...

衝東澳車站搶TAIWAN IN票卡 民眾撲空直呼「很失望」

我國選手在東京奧運大放異彩，多項賽事摘金、奪銀、鍍銅。台鐵東澳站名因與「東奧」讀音相同，不少民眾發揮創意，手拿金牌啤酒來...

工作新日常 調節WFH 的生活節奏

疫情除了改變人們的生活，它的影響也反映在工作層面。不少公司行號為降低群聚風險，實施居家辦公（Work From Home, WFH）措施，讓員工在家工作，甚至也有企業開始評估未來常態性實施居家辦公的可能。

今年最壯觀流星雨將登場 每小時百顆流星傾瀉而下

英仙座流星雨是全年三大流星雨之一，在8月12日至13日的極大期時平均每小時數量可達百顆，且發生在氣溫適宜的暑假夜晚，較冬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。