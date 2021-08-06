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南投星空季登場 8月13日到合歡山暗空公園看流星雨
台灣疫情逐漸趨緩，悶了兩個多月，最適合仰望星空調整身心。南投縣政府規畫「南投星空季」，13日由英仙座流星雨打頭陣，邀請民眾到合歡山、日月潭、溪頭、杉林溪看流星雨，合歡山國際暗空公園更是全台最友善的高海拔觀星景點，讓遊客享受被滿天星星包圍的感動。
南投縣副縣長陳正昇說，今年星空季13日至15日由合歡山國際暗空公園欣賞英星座流星雨開始，13日凌晨3至4點，可觀賞到近百顆流星劃過天際，是欣賞壯麗星空美景的最佳時地。
今年星空季從8月起，陸續在合歡山、鹿谷大崙山、日月潭、清境農場和丹大協會等舉辦相關活動，持續到11月，並與宇宙喵Kuroro酷樂樂跨界合作，大小朋友們可參與Kuroro玩偶造勢，還可向參與星空季的旅宿業者索取Kuroro X 南投星空季的精美明信片，將欣賞星空的心得寄給親友分享。
南投縣政府也開發合歡山暗空公園專屬「Meteor流星香水」，以南投湛藍的清亮，與森林清新綠意為基調，堆疊出豐富木質香調，為星夜增添浪漫神秘。
星空季13日在合歡山鳶峰舉辦浪漫微光音樂會，除了古典與流行樂，並開放情人點歌。七夕觀星微旅行限額60名，有意參與民眾可盡速到旅遊平台「南投好好玩」報名。
14日在清境停車場則有「暗空星夜童萌會」專為親子族群打造，從早上10點開始多元豐富的藝文表演團體輪番演出不間斷，並由台北市天文協會理事長劉志安為親子導覽觀星。
南投縣民宿業者也積極推廣「星光民宿」，規劃星空導覽培訓計劃，要帶給民眾最優質的觀星旅遊體驗。業者打造觀星巴士，讓民眾登山觀星不費力。今年還有星空季IG攝影比賽，提供萬元住宿券等多項好禮，相關活動資訊可上FB樂旅南投粉絲專頁及活動網站：http://www.rs-event.com.tw/2021NSNF/index.html
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