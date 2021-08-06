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送花對象都是他！台中榮總花束送暖祝醫護父親節快樂

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總今天與農糧署合作致贈花束，慰問站在防疫第一線犧牲家庭生活的爸爸們，並祝他們父親節快樂。圖／台中榮總提供
台中榮總今天與農糧署合作致贈花束，慰問站在防疫第一線犧牲家庭生活的爸爸們，並祝他們父親節快樂。圖／台中榮總提供

台中榮總為感謝一年多來在疫情風暴下努力抗疫的第一線醫護及檢驗員，不但治療中部新冠確診病患並且「同島一命」收治「北病中送」重症確診患者，今天與農糧署合作致贈花束，慰問醫護辛勞。台中榮總院長陳適安說，感謝農糧署體會花農辛苦，與台中榮總合作，在父親節前夕一起來慰勞防疫英雄，格具意義。

陳適安說明，台中榮總在台灣疫情最嚴重的時刻總動員，除了治療中部地區新冠病患外，並投入入院TOCC及民眾快篩檢測，中部地區企業出現確診個案時，也專案提供篩檢服務，守護台中市民健康。

陳適安指出，台中榮總在抗疫期間，也體會「同島一命」，在短短的三天內建置專責病房收治「北病中送」的重症確診患者，重症患者都順利脫離呼吸器，百分百存活率，院內收治的確診患者也全數康復出院。

陳適安說，新冠肺炎席捲台灣的600多個日子裡，醫院的前線人員有多久沒有回家與家人團聚抱抱小孩，沒有回家侍奉父親，有的不敢回家，有的回到家也刻意與家人保持距離，只為全力控制疫情。在這波疫情中，我們也感受到了民眾及企業的溫暖，各式的防疫物資及醫療衛材不斷湧入，讓我們在防疫的路上倍感溫馨。

陳適安指出，台中榮總為中部地區唯一公立國家級醫學中心，醫護堅守崗位守護民眾健康。適逢父親節，以往都是在母親節贈花，今年特別送花給在疫情期間努力付出，犧牲家庭生活的爸爸們，希望女性員工帶束花慰勞丈夫在疫情期間幫忙帶小孩的辛苦。

台中榮總今天與農糧署合作致贈花束，慰問站在防疫第一線犧牲家庭生活的爸爸們，並祝他們父親節快樂。圖／台中榮總提供
台中榮總今天與農糧署合作致贈花束，慰問站在防疫第一線犧牲家庭生活的爸爸們，並祝他們父親節快樂。圖／台中榮總提供

台中榮總 疫情 患者

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