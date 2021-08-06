帛琉旅遊泡泡最快8月14日重啟 這次可以自由行、打疫苗

今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，台帛旅遊泡泡被迫中斷。最新消息指出，有望在8月下旬重啟，且這次不再限制團進團出，不僅可以自由行還可以打疫苗。帛琉觀光局也證實，預計最快今天相關單位會公布。而根據本報掌握，重啟後的首航團將在14日。

帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均說，從6月下旬就一直希望旅遊泡泡重啟，等了2個多月終於等到降級。衛福部昨天開會進行整合，預計今天或下周一，中央流行疫情指揮中心或是外交部就會對外宣布。他也強調，「帛琉已經準備好了」。

雷均說，目前帛琉有全體免疫高達八成，也允諾開放自由行，外籍在台有居留證也開放旅遊，還可以前往施打輝瑞、嬌生、莫德納等疫苗，就等相關單位最後拍板。但他強調，帛琉旅遊泡泡不是以疫苗需求為旅遊號召，還是以旅遊為主，且返台後只要只要五天加強版自主健康管理，加上九天自主健康管理，能照常上班，只是不能搭大眾運輸工具，相信旅客意願會提高許多。

根據本報掌握，目前重啟後的首航航班可能落在14日或18日。對此，雄獅旅遊總經理游國珍表示，確實有收到航空公司詢問，但因為政策還沒公佈，施打疫苗相關規定也不明顯，加上時間近也不知道客人報名狀況，可能會先採預購制。

游國珍也說，現在就是等相關單位和航空公司正式通知，一出來就上架產品，這次最大不同，一個是可以打疫苗，一個是當地政府原先要求團進團出，到可以操作自由行，消費者接受度會更高。

不過游國珍也坦言，到底這塊旅遊市場有多大，還是要觀察跟評估，疫苗旅遊有誘因，但以關島來看，就有走下波趨勢，8月後從家族旅遊變成企業補助員工去打疫苗，超過七成都是如此，銷售狀況還是要觀察。帛琉不用住14天檢疫旅館，相信會優於關島現況。觀光部分，帛琉也略勝一籌。

至於價格，游國珍說，將是影響帛琉旅遊意願很高的因素，疫苗旅遊是剛性需求，價格因素考量不明顯，但如果是旅遊需求的話，價格影響很大，純粹機加酒約落在4萬上下，團體則超過6萬元。

據悉，KKday參與首航意願極高。KKday說，確實很期待首航以及後續能夠參與，飯店、行程等規畫都在進行，等相關規範出爐，同樣很快會推出行程，但還是以旅遊為主，疫苗為輔，若當地政府有相關疫苗安排，可以做配套服務，例如交通接駁等。

KKday說，現在旅客回到台灣都一定要住檢疫旅館，去帛琉比海外回來隔離14天方便很多，重點可以省下防疫旅館的錢。帛琉18歲以上疫苗接踵率超過96%，是很安全的。未來推出自由行，也會有別於一般行程，像是晚上安排海平面上划著獨木舟看一望無際星空。