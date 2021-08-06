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未受新冠疫情影響 我國去年死亡人數較前年少2千人

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
根據內政部統計數據，我國平均壽命和全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。示意圖／ingimage授權
根據內政部統計數據，我國平均壽命和全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。示意圖／ingimage授權

內政部今天公布「109年簡易生命表」，國人的平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高，另外去年新冠肺炎疫情肆虐全球，但我國在執行邊境防堵及民眾落實防疫新生活運動下，國人死亡人數為17萬3162人，比前年減少2384人。

內政部表示，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年來國人平均壽命呈現上升趨勢，從2000年79.2歲增至去年81.3歲，顯示國人越來越長壽。

根據內政部統計數據，我國平均壽命和全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。

內政部表示，去年粗死亡率為7.35‰，比前年略減0.09個千分點，若以排除人口老化等年齡因素的「標準化死亡率」計算，則為每十萬人口390.8人，比前年減少4.3%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢，符合多數已開發國家的情形。

內政部表示，以直轄市而言，去年的國人平均壽命，以台北市84.1歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

根據統計數據，從各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.7歲最高，台東縣76.5歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.8歲、3.9歲，不過花蓮縣、台東縣與全體國民平均壽命差距已分別較2000年縮小0.37歲、0.13歲。若與前年比較，除澎湖縣平均壽命下降0.11歲外，其餘縣市平均壽命皆為增加，且以宜蘭縣及南投縣均增加0.43歲最多。

內政部 死亡率

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