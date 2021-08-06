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不再心驚驚！魔神仔真會抓交替 3分鐘解「超毛真相」

聯合新聞網 / 台北訊
《三立新聞網》八月份規劃了【了解鬼，從此不怕鬼！】鬼月簽到活動。（圖／截自網頁）
《三立新聞網》八月份規劃了【了解鬼，從此不怕鬼！】鬼月簽到活動。（圖／截自網頁）

東方人怕鬼，西洋人也怕鬼！面對即將來臨的農曆鬼月，民眾都如何面對？是戰戰競競、諸事迴避，或是無所畏懼、百無禁忌？為了讓民眾安心渡過鬼月，《三立新聞網》特別在八月份規劃了【了解鬼，從此不怕鬼！】鬼月簽到活動，只要每天三分鐘，看小編精選鬼新聞，就有機會獲得LED紫外線消毒袋、Neoflam精品陶瓷餐具組等大獎，讓你安心渡過整個鬼月！

農歷七月是民間習俗的鬼月，相傳陰間的餓鬼都會在這個月來到陽間享用美食。而民眾因畏懼，除了在七月祭祀以外，也會有諸多禁忌以趨吉避凶，避免招惹到這些好兄弟，以平安渡過鬼月。人因無知而恐懼，《三立新聞網》為協助網友解惑，特別針對五種東西方常見鬼怪，如抓交替的魔神仔、改編成電影的靈異事件紅衣小女孩、神秘又恐怖的木乃伊、咬人吸血的殭屍、陰間使者黑白無常…等，蒐羅了相關熱門新聞，讓民眾可以進一步了解各種鬼怪，解除心中的疑慮及恐懼。同時也讓喜歡鬼故事的網友們，可以大飽眼福。

【了解鬼，從此不怕鬼！】鬼月簽到活動，自8／8日起至8／31日止，民眾只要上《三立新聞網》活動網頁，登入會員，每天閱讀一則相關新聞，就能抽參加獎，有機會獲得疫期最搶手的LED紫外線消毒袋。集滿4則，就能立即抽自動感應泡沫洗手機，7則就能再抽Moblesse鈦金三德刀，看滿11則可抽TT波特曼黑珍珠面膜，全部看完還能抽Neoflam精品鑄瓷餐具組，滿足民眾在家做菜的儀式感。

看一篇新聞，即可參加抽獎，看越多抽越多，集滿16篇，更有機會獲得精品鑄瓷餐具組。（圖／截自網頁）
看一篇新聞，即可參加抽獎，看越多抽越多，集滿16篇，更有機會獲得精品鑄瓷餐具組。（圖／截自網頁）

鬼月

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