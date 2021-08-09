給環境的永續處方 3大策略讓藥廠實踐「零的循環」

互聯網快速發展讓生活更便利，只要動手指即可透過各大線上通路、平台取得所需的東西，然而，卻因此容易購入更多非實際需用的商品，便造就了超買超用的生活型態，其背後牽扯意想不到的環境代價，讓地球生態日益惡化。

環境的反撲，讓許多人開始反思如何從生活中落實「減塑」與「減碳」，但很難想像到的是，「醫療」用品，也是造成環境負擔的來源之一。醫藥廠每年使用數十億公升的水、大量的能源和資源來製造藥品；每年也因為藥物的運輸需求，產生大量的二氧化碳排放量；甚至是大量廢棄的醫材，都是待解決的問題。

於致力於引領改變、以戰勝糖尿病，及其他慢性病糖尿病的國際藥廠，諾和諾德，長期以來關注醫療用品對環境所帶來的傷害，以永續的思維經營事業體，有策略地從三個面向著手，循序漸進減少碳排達到「零的循環」。

諾和諾德致力於「零的循環」為地球環境找解方。圖為台灣諾和諾德總經理Steve Profit。 攝影／吳欣穎

三大策略落實「零的循環」 與台灣供應商攜手減碳

台灣諾和諾德總經理Steve Profit表示，要落實零的循環，第一個面向是從設計環保產品著力。糖尿病患者在固定的時間點注射胰島素，以維持身體機能的正常運作，然而，注射後的針筒就會成為大量的垃圾，為此，諾和諾德不斷發想新的產品設計，降低產生廢棄物。

為解決傳統燃煤發電造成污染，第二個面向，諾和諾德改用可再生電力，Steve Profit說明，諾和諾德丹麥總部於2020年實現100%使用可再生能源的目標，在丹麥最大的廠區是碳中和工廠，電力來自離岸風電，是全球的典範。

然而，減碳行動不能單打獨鬥，因此第三個面向是攜手供應鏈響應減碳。Steve Profit認為，若要實現「零的循環」，無論是供應鏈上下游、或者與供應商的合作，都是至關重要，因此，諾和諾德將會把零循環目標、環境需求列入與新舊供應商的合約之中。

延長產品使用時效 減少廢棄注射筆體積

近百年來，諾和諾德幫助許多糖尿病患者戰勝疾病，然而，注射胰島素後被丟棄的筆針，卻成為另一個問題，因此設計更環保的產品是企業近年來努力的方向。

「我們以患者為中心、致力於研發減少注射頻率的治療方式，像是從一天一次進展到一週一次的治療， 一個月才需要更換注射筆， 一年下來可以減少許多廢棄物的體積。」台灣諾和諾德衛教暨公關處長Loren Tsai說明，減少注射頻率是產品在研發一大著力點，若傳統治療可能每年就會用上336顆針頭；若採用新型治療，一年只需消耗48顆。

諾和諾德研發新的治療方式，減少大量被廢棄的注射用醫材。 圖／諾和諾德 提供

降低空運提升海運減碳 辦公室生活實踐環保行動

台灣諾和諾德執行秘書 Cathy Wang表示，公司以減少空運、提高海運的方式減少碳排，預計在2025年時，與2019年相比，會減少百分之五十的碳排放量；在主管用車上，也計畫在2025年時，全面替換成油電車或電式混合動力車，預計能減少百分之十五至百分之三十的碳排放。

此外，台灣諾和諾德辦公室回應總部永續政策，文件E化、資料雲端儲存皆降低了紙張的使用率；「我們同時也朝向數位化健康照護計畫發展，代替傳統紙本的衛教素材。」Loren Tsai說，數位化的衛教方式不僅省去因交通運輸所產生的碳排放、減去紙張的使用，透過互動的服務設計，還可提升溝通頻率，讓病患獲得更高品質的照顧。

衛教E化減少碳排放也讓病患獲得更妥善的照顧。 攝影／吳欣穎

為減少一次性餐具的使用，台灣諾和諾德為員工訂製專屬環保餐具，「同仁忘記帶自己的餐具, 現在會自發性的捐十元在”減塑捐獻箱”。」台灣諾和諾德人資法務暨行政資深經理Selina Chien解釋，若真的需要免洗餐具，那麼就勢必得給予實質的付出了。