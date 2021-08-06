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「800公里閃電列車」超強壓境 盧碧颱風回馬槍關鍵在這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
彭啟明示警這兩、三天注意「800公里閃電列車」。圖／取自彭啟明臉書
彭啟明示警這兩、三天注意「800公里閃電列車」。圖／取自彭啟明臉書

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，這兩、三天務必注意「800公里閃電列車」，非常強，代表這波水氣的結構很好，中間的對流很旺盛，也伴隨閃電對流。

針對外界好奇盧碧颱風是否在八八節「回馬槍」，他則認為不要那麼快隨預測模式起舞，等到穩定再說，尤其熱低或輕颱，強度與否也是關鍵，先把這兩天的雨勢守好再看下周日。

氣象局稍早也發布即時天氣訊息，受盧碧颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，台灣海峽有線狀對流雲系即將移入陸地，苗栗至台南地區請注意強陣風、雷擊及瞬間大雨。

氣象局並針對11縣市發布豪大雨特報。受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中以南、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

氣象局也針對「苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分止。

盧碧颱風 氣象局 嘉義

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