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婦女別怕乳癌篩檢 3D乳房攝影可減少擠壓疼痛且精準

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
馨蕙馨醫院榮譽院長暨乳房健康中心執行長張宏泰表示，受惠於醫療科技，3D多切面斷層乳房攝影，可多角度產出上百張多切面影像，減少傳統乳房攝影的擠壓疼痛。記者王昭月／翻攝
馨蕙馨醫院榮譽院長暨乳房健康中心執行長張宏泰表示，受惠於醫療科技，3D多切面斷層乳房攝影，可多角度產出上百張多切面影像，減少傳統乳房攝影的擠壓疼痛。記者王昭月／翻攝

台灣2017年起每年新增1.3萬乳癌患者 ，居婦女癌症的首位，但過去傳統2D乳房攝影常造成擠壓疼痛，易讓女性忌憚篩檢，尤其疫情期間，民眾避免進出醫院，更可能造成病症延誤，醫界建議或可接受新型3D多切面斷層乳房攝影，精確度提高又能減緩不適。

馨蕙馨醫院榮譽院長暨乳房健康中心執行長張宏泰表示，世界衛生組織（WHO）今年2月4日宣布，乳癌已取代20多年持續居首位的肺癌，去年全球共230萬新病例，佔所有癌症病例11.7%；台灣2017年起每年新增1.3萬人，居國內婦癌第一位，每10萬人口約78.9人罹患且有年輕化趨勢，每年約2000人死於乳癌，死亡率排第3位。

張宏泰說，台灣女性因乳腺組織較緻密，傳統乳房X光攝影易因組織重疊無法看出異常，篩出陽性建議手術切片後，也僅有1成確診為癌症，為增乳房檢查準確率，減少篩檢疑似陽性個案不必要的手術切片，醫院已引進3D立體自動乳房超音波儀及3D高階多切面斷層乳房攝影等設備，提升年輕婦女乳癌乳篩的意願。

他表示，傳統X光乳房攝影只拍2張片子，但3D多切面斷層乳房攝影則可多角度拍出上百張多切面影像，減少東方年輕女性乳腺組織緻密重疊難以判讀問題，也減少不必要的手術切片，更大幅降低傳統乳攝時擠壓的不適感。

乳癌 癌症

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