鄭明典示警今天主角是它 「西部沿海已有明顯影響」

中央氣象局長鄭明典在臉書上說，今天天氣的主角是這道季風氣流，統稱上說它是西南氣流也沒錯，但是因為對西南氣流有作業上的定義，所以暫且稱它為季風氣流。

鄭明典說，目前這條氣流的軸線還偏在台灣海峽上，但是，它對台灣西部沿海地區已經有明顯影響。尤其是海峽中的澎湖要特別注意，金門、馬祖也要提防。

天氣風險公司也在臉書上表示，目前盧碧颱風的外圍環流，配合盧碧自身帶動西南季風增強北抬，晚間於海峽發展出了一條條明顯的雨帶，凌晨更發展出了明顯的一條尾巴。