豪大雨狂襲！嚴防盧碧颱風「回馬槍」 西南風挾致災雨

受到盧碧颱風外圍環流影響，中央氣象局針對10縣市發布豪雨、大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，慎防盧碧「回馬槍」，並留意今天至下周一，西南季風帶來致災雨。

豪雨特報顯示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中、彰化、嘉義市、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

吳德榮說，今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，盧碧沿著福建海岸向東北前進，即將減弱為熱帶低壓，今、明金門受其環流影響、風雨增強，應注意。

吳德榮說，明後天轉向偏東、跨過台灣海峽，此時不確定性範圍增大，但再度侵襲台灣的機率大幅提高，需密切注意其動態。

吳德榮說，至於另二個颱風銀河、妮妲昨日14時同時生成，反映大季風低壓為多颱生成的環境，但此2颱風皆受西南季風導引，向東北東、漸行漸遠，對台毫無威脅。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今至下周一西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），迎風面西南部受威脅最大，慎防致災性降雨。

吳德榮說，明後天盧碧雖減弱為熱帶低壓，但有折返台灣的機率，為各地帶來豪雨及強風的威脅，應密切注意並加強防範。

吳德榮說，由於迎風面連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。今日各地氣溫：北部24至34度，中部24至33度，南部24至31度，東部23至34度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周二至周四太平洋高壓逐漸增強、西伸，西南季風逐漸減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，局部地區仍有劇烈天氣發生的機率，應注意。