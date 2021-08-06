嚕嚕米餐廳「餐點滿800送烤皿、週邊滿額送托特包」

為慶祝一年一度的「世界嚕嚕米日」（8月9日），全台唯一的嚕嚕米主題餐廳「Moomin Café」自即日起推出雙重好禮優惠，凡商品消費滿1680元，就送「嚕嚕米紀念托特包」；用餐消費滿800元，則贈送「嚕嚕米烤皿」，要讓嚕嚕米陪伴民眾一同度過8月。

因為8月9日是嚕嚕米作者朵貝．楊笙的生日，因此也被定為Moomin’s Day（世界嚕嚕米日），藉此傳達正向的價值觀。今年的世界嚕嚕米日，即以「寬容」作為主題，盼嚕嚕米的作品，能為粉絲提供重新思考寬容的機會。

為了迎接世界嚕嚕米日的到來，嚕嚕米主題餐廳在落實防疫措施下，持續提供嚕嚕米療癒餐點。即日起至8月31日期間，凡購買外帶、外送或內用，餐點消費滿800元，就可贈送「嚕嚕米圓形烤皿」1個，充滿北歐風的藍白配色，為餐桌增添可愛氣息。外帶正餐可享79折、外送飲品買1送1的餐飲優惠，也會持續延長至8月31日為止。