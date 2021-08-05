高鐵延伸宜蘭綜合規劃曝光 專家建議「宜蘭站」優先

交通部委託專家進行的高鐵延伸宜蘭綜合規劃報告，目前尚未對外曝光。據了解，根據專家評估比較4個候選站址的優缺點，建議「宜蘭站」為優先方案，原因是經濟效益最高、與台鐵共站轉乘方便，四城站及縣政中心站則列為替代方案。

交通部鐵道局提出四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站做為設站分析，已經完成綜合規劃報告，卻一直未對外曝光，立委及縣府都沒有這份報告。由於中央對高鐵宜蘭站址從去年底拖到今年4月、7月都沒有定案，挨批「跳票」失信於民，甚至還傳出有可能評估設在「四城站」。

交通部已經完成「高鐵延伸宜蘭綜合規劃」卻未對外公開，但根據了解，專家評估後認為，高鐵若設址「宜蘭站」經濟效益最高，旅客搭乘人數最多，且與台鐵共站，有利台鐵營運調度，且宜蘭火車站位於市中心，周邊及業與就業人口最高，已有公共設施如轉運站等，民眾轉乘最便利。

在土地取得方面，本方案無區段徵收效益挹注，土地開發風險較低，惟仍須以一般徵收方式取得用地，必須拆遷共計48棟房宅，專家評估最後建議以「宜蘭站」為優先方案，四城站及縣政中心站為替代方案。

綜合分析，宜蘭站及縣政中心站初步評估的優選項目較多，四城站因為興建路線距離短，建設成本及財務效益最具優勢，所以也被建議仍納入考量。

但地方人士認為，「四城站」用地有80%是特定農業區，都市計劃農業區只佔20 %，辦理變更地目及區段徵收都需要花時間，而且要拆遷573棟房子，土地徵收不易且引起反彈爭議大，這些都是要考量的問題。