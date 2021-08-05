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高鐵延伸宜蘭「四城、宜蘭站」勝出機會高 經費差100億

聯合報 / 記者曹悅華邱瓊玉／台北即時報導
高鐵延伸宜蘭，交通部規畫於四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東「四擇一」。目前以四城、宜蘭站勝出機率高。聯合報系資料照
高鐵延伸宜蘭，交通部規畫於四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東「四擇一」。目前以四城、宜蘭站勝出機率高。聯合報系資料照

高鐵宜蘭站選址至今尚未定案，引發當地不滿，質疑中央跳票。對此，交通部長王國材強調，所有方案的評估都是從交通部鐵道局專業來看，目前都還在評估當中，並考量未來挹注到整體高鐵營運的狀況，絕對沒有「政治角力」，全案也還沒有定案，目前都還在評估中。

實際上，過去針對高鐵延伸到宜蘭站究竟要落腳何處，交通部總計提出四個方案，從北到南分別是四城、宜蘭、縣政中心及羅東

交通部表示，目前就用地與房屋拆遷數量、宜蘭鐵路高架化計畫界面、周邊發展潛力、民眾轉乘便利性、交通聯外、工程經費與行車速率等因素進行評估，目前重點放在「四城」與「宜蘭」等兩個方案。

其中，宜蘭車站方案用地因位於市中心，高鐵進入須拆除鐵路沿線69棟房屋，聯外交通易受現有市區路網限制，開發腹地也受到既有市區發展限制，可開發基地有限，且宜蘭到羅東鐵路高架化工程介面複雜。

至於四城方案特定區約有472公頃，符合宜蘭發展軸線，可成為宜蘭新門戶，周邊人口密集度低，可辦理區段徵收，土地開發效益、聯外交通有優勢。

根據本報掌握，南港－四城經費約1650億。南港－宜蘭則是1760億。兩者相差逾100億。

交通部次長祁文中表示，大家對於高鐵宜蘭延伸有很多期待，除了希望可以發揮交通場站、轉運功能外，也希望帶動土地使用、城市發展，每一個方案都各有優缺點，地方也各有不同主張，目前都還在搜集意見中。

祁文中表示，政院對於高鐵宜蘭延伸案相當重視，之前也有找王國材、政次胡湘麟到院裡面交換意見，大家都希望是有共識的答案，因此還在積極盤點各方意見，慎重詳細檢討。

高鐵 王國材 羅東

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