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空手道／文姿云4強賽遭判定落敗無緣搶金 仍為台灣收下銅牌

中斷16個月 紐西蘭航空重返台灣天空

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
受到新冠肺炎疫情影響中斷了16個月的紐西蘭航空公司奧克蘭往返台北載客航班，5日起復航，恢復台灣與紐西蘭之間的客運服務。（紐西蘭航空公司提供）
受到新冠肺炎疫情影響中斷了16個月的紐西蘭航空公司奧克蘭往返台北載客航班，5日起復航，恢復台灣與紐西蘭之間的客運服務。（紐西蘭航空公司提供）

受到新冠肺炎疫情影響中斷了16個月的紐西蘭航空公司奧克蘭往返台北載客航班，5日起復航，恢復台灣與紐西蘭之間的客運服務，方便旅客往來兩地。

紐航從奧克蘭直飛台北的載客航班，從去年3月27日飛航最後1班後暫時停航。由於貨運需求暢旺，今年6月間紐航恢復這條航線以客機載貨的服務，每周提供2個往返航班，利用客機腹艙載貨。

紐西蘭航空指出，紐航沒有忘記台灣旅客對紐西蘭的鍾愛，5日起恢復奧克蘭與台北間的客運服務，以波音787-9型夢幻客機直飛，初期每個月飛航1班，後續將視市場狀況增加航班數。原有每周2班的客機載貨航次仍持續飛航，服務兩地旅客並滿足航空貨運需求。

據了解，初期航班密度不足，紐航載客航班從奧克蘭飛抵桃園機場後，機組員將依照我國的防疫規範程序過境停留休息，次日再從桃園飛回奧克蘭，保持機組員調度彈性。

受到新冠肺炎疫情影響中斷了16個月的紐西蘭航空公司奧克蘭往返台北載客航班，5日起復航，恢復台灣與紐西蘭之間的客運服務。（紐西蘭航空公司提供）
受到新冠肺炎疫情影響中斷了16個月的紐西蘭航空公司奧克蘭往返台北載客航班，5日起復航，恢復台灣與紐西蘭之間的客運服務。（紐西蘭航空公司提供）

紐西蘭 桃園機場

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