睽違324天全台解旱 水情燈號全滅又見「藍色台灣」

近期受烟花颱風、盧碧颱風及西南氣流鋒面帶來豐沛雨量，各大水庫的蓄水量因此進帳滿滿。旱災經濟部水利署災害緊急應變小組決定自今（5）日起台中(含北彰化)地區減壓供水黃燈，以及離島澎湖水情提醒綠燈，全部恢復成水情正常，睽違324天後全台水情燈號全滅，呈現用水豐沛的「藍色台灣」，同時撤除旱災緊急應變小組回歸常態機制。

去年9月16日起，水利署成立旱災緊急應變小組因應這次大旱，迄今為止3已經24天，7月起烟花颱風接續西南氣流，至今盧碧颱風外圍環流接力為台中、連江及澎湖地區水庫挹注水量，今日下午水利署長賴建信主持旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第19次工作會議，經評估各地水庫蓄水率多已達9成，且德基水庫蓄水量持續回升當中，決定即日起水情轉為正常，同步解除水利署旱災應變小組。

另外，盧碧颱風雖於今日17時30分解除海上颱風警報，但相關應變仍不可以掉以輕心，水利署仍將以嚴陣以待的態度進行防汛應變工作。水利署表示，除利用氣象局及水利署水情平台掌握最新氣象情資，補助縣市政府全台廣布淹水感測器1472部，利用物聯網每10分鐘回傳，利用網路或手機APP即時公開淹水點，提供地方政府及民眾淹水警戒撤離資訊，如有緊急災情，也會透過訊息服務平台、預警廣播通報系統，主動將訊息第一時間通報民眾。

台水表示，這顯示氣候異常造成旱澇不均的影響加劇，且時序已進入颱風季節，於汛期前針對轄管供水區域已完成防災整備暨特別檢驗高達4948項次數，檢（測）試不合格設備及設施均已改善完成。