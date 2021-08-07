國家公園踏青趣 網友最想念「天使的眼淚」

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「台灣國家公園」話題的網路聲量表現，帶您了解六大國家公園網路聲量排行，以及台灣國家公園熱門關注焦點。

隨著國內疫情狀況趨於穩定，不少民眾開始討論國內旅遊的可能性，在眾多出遊選項中，「露營」成為戶外旅遊熱門的討論選項之一，不僅可以遠離城市的喧囂、避開人潮群聚機會，也能享受與大自然共處的寧靜。

玉山國家公園最受關注 親子旅遊最愛墾丁國家公園

六大國家公園網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

玉山國家公園近日因森林大火事件引發網友熱烈關注，相關討論聲量突破2萬則，不少山友也貼出自己過去登玉山的照片懷念，並希望大眾能更重視森林保育，一張張的美景照讓許多網友直呼「真的太美了，等疫情過後一定要去」、「不敢相信這麼漂亮的地方發生大火」，除此之外，玉山國家公園日前為了配合防疫，特別推出了「線上玉山國家公園」，透過影片及文字讓民眾在家也能了解玉山的壯闊美景，引起網友熱議。

玉山國家公園近日因森林大火事件引發網友熱烈關注，相關討論聲量突破2萬則，不少山友也貼出自己過去登玉山的照片懷念，並希望大眾能更重視森林保育，一張張的美景照讓許多網友直呼「真的太美了，等疫情過後一定要去」、「不敢相信這麼漂亮的地方發生大火」，除此之外，玉山國家公園日前為了配合防疫，特別推出了「線上玉山國家公園」，透過影片及文字讓民眾在家也能了解玉山的壯闊美景，引起網友熱議。

全台第一座的國家公園——墾丁國家公園，除了涵蓋廣為人知的海景之外，園內的森林遊樂區也有森林步道讓遊客可以大口呼吸芬多精，讓許多網友直呼「除了有海外，還有森林步道很超值！」、「超級適合親子旅遊的」，多樣又適合親子同遊的行程也讓墾丁國家公園名列討論量第二名。

位於離島的金門國家公園，有別其他主要以自然景觀為主的國家公園，主打豐富的歷史人文史蹟，讓遊客一窺戰地風光，園內古蹟多為當時受古寧頭戰役砲擊洗禮的建築，因此民眾可以依循著這些遺跡，體會戰火下所呈現的歷史面貌，就有曾經到訪的網友發文分享「實在太震撼了，很難想像當時戰爭的樣子」。

遊客搶登天使的眼淚「嘉明湖」 玉山森林大火延燒十二天引發熱議

台灣國家公園話題 網友關注焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

進一步分析國家公園話題的熱門提及詞彙，並觀察網友討論文本，發現話題焦點可以分成三個面向。首先在「景點」話題當中，以嘉明湖最為熱門，嘉明湖位於玉山國家公園，是世界少見的隕石湖，因湖水清澈而有「天使的眼淚」的美稱，日前許多網友分享紮營在嘉明湖的美照，大嘆「一輩子一定要來一次，嘉明湖好像鑲在山上的藍寶石」，引發熱烈迴響，許多去過的山友紛紛貼出自己去過的照片表示贊同，讓還沒到訪過的民眾直呼「之後一定要去一次，真的太漂亮了！」；除了嘉明湖外，同樣位於玉山國家公園內的梅山也是網友熱議景點之一，梅山除了有受到專業山友喜愛的登山步道外，也有提供一般民眾休閒踏青用的森林步道，遊客可根據體力自行安排行程而深受歡迎。

而在「環境保育」面向，前陣子有山友攀登玉山時，因用火不慎引發森林大火一連延燒十二天，專業學者擔憂被燒毀的部分有許多珍貴高山植物，且高山生態系重建至少需50年，引起民眾關注，因此「火災」、「森林大火」相關字詞聲量衝高，許多網友惋惜表示「不知道森林要花多少時間才能復原」，喚醒民眾正視環境保育的重要性。

此外，前陣子許多國家公園因疫情而暫停開放登山步道，讓山友們大嘆「實在悶壞了，好想爬山」，而隨著疫情穩定以及警戒降級，有些國家公園有限度地開放部分登山步道，民眾紛紛著手規劃週末的爬山、健走行程，討論區也開始出現「兩天一夜適合去哪裡爬山？」、「哪些登山步道適合新手？」的討論文章，讓步道、百岳等等「行程」相關內容登上熱門排行。

民眾都因為疫情宅在家太久，不妨可以事先安排一場親近戶外的國家公園之旅，在疫情趨緩過後，跟家人一同走向大自然，一解長期待在家的煩悶！

觀看原文→ https://bit.ly/3fysqyV

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》