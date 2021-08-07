熱門慶祝方式都在這！ 父親節送禮網路聲量大調查

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》分析網友在「父親節」前後相關話題的網路聲量，帶您了解八大熱門送禮類型聲量，以及各種慶祝方式的討論度。

儘管今年碰上疫情攪局，但一年一度的父親節即將來臨，網友也開始紛紛在討論區尋求送禮建議，而你想好要如何慶祝，送爸爸什麼禮物了嗎？如果你還在為父親節送禮煩惱的話，不妨參考以下的網路聲量調查吧！

父親節送什麼好？ 禮物要實用才俱到

父親節8大禮品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在挑選父親節送給爸爸的禮物時，網友常會考量到禮物的「實用性」，如不少網友表示「送爸爸會用到的比較安全」、「常用的選一個」，因此每日穿搭需要的「服飾配件」受到熱烈的討論，其中，在「上衣」服飾中，不乏有網友認為可送上一套具品牌質感的西裝、襯衫，趁機為爸爸「購新衣」；另外，在服飾配件的討論中，「包包」的實用性也受到許多關注，其中「皮夾」更是受到熱議，不少網友表示「我會選皮夾可以隨時帶出門，皮鞋只有上班會穿」、「皮夾對你爸比較實用」。

討論度第二高的「家電」類禮物，包含「冷氣」、「按摩椅」等受網友熱議的家電品項，有不少網友提到爸爸平常捨不得換、捨不得買新家電，想在父親節時贈送給爸爸，希望提升爸爸的生活品質，再者許多家電品牌推出父親節活動，讓消費者能以更划算的價格，挑選合適的家電給父親。

另外，在討論要送什麼禮物時，網友也會參考過去的送禮經驗，或相關開箱影片，其中因蔡阿嘎曾發布台灣爸爸最想、最不想收到的父親節禮物大調查，「手機」名列最想收到的禮物之一，因此有網友也表示「看完這部影片我已經在手機店了」、「已送手機」等回覆，增加了網友送「手機」作為禮物的意願，也有網友依據爸爸對手機的需求，在網路上請益推薦的機型，讓「手機」的討論度衝上第三名。

父親節外帶在家「聚餐」也OK 節慶限定蛋糕引熱議

父親節6大慶祝方式網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

父親節除了送禮外，一家人在一起「聚餐」也是不少家庭的慶祝方式，不過今年因受到疫情影響，所以難免有網友擔心父親節出門聚餐的風險，有鑑於此，部分餐飲業者也推出外帶餐，讓民眾在家也能開心共度父親節。

此外，「蛋糕甜點」可說是節日中不可或缺的慶祝方式，許多甜點店家推出父親節限定款蛋糕，吸引網友們的目光，也有網友分享以客製化的父親節蛋糕給爸爸驚喜，精美的外型讓網友直呼「美到簡直是個藝術品」、「好貴但好值得！」，多樣化的蛋糕款式，引發不少「蛋糕甜點」的相關討論。

想好今年要送什麼禮物給爸爸了嗎？相信不論是什麼禮物、哪一種慶祝方式，爸爸一定能感受到你準備的用心，在這個屬於爸爸的日子裡，別忘了說出你心中的感謝，祝福爸爸們父親節快樂！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》