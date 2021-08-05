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疫苗預約平台被政府事先打勾？學者：國外有先例

請鄧麗君任公益大使 跨時空再獻聲

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
鄧長富（左）說，看到妹妹的重現影像，感覺有點情怯。中：陳月卿；右：張善政。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
鄧長富（左）說，看到妹妹的重現影像，感覺有點情怯。中：陳月卿；右：張善政。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

「鄧麗君」將在今年七夕，再一次重登公益講唱會、為觀眾獻聲撫慰因疫情而不安的心。癌症關懷基金會董事長陳月卿說，今年基金會將在 8 月 14 日七夕情人節當晚 7 點半舉辦線上講唱會，並邀請可即時互動的「虛擬鄧麗君」擔任癌症公益大使，與陳月卿共同撫慰人心，善科基金會董事長張善政也出席分享虛擬科技的成果。

陳月卿說，「七夕～穿越時空來看你」慈善講唱會的最大亮點，邀請到鄧麗君「穿越時空」來做公益大使、出席講唱會。講唱會將由陳月卿擔任主持人負責講談環節，虛擬鄧麗君則會在節目中獻聲、安撫觀眾因疫情衝擊而不安的心，也預告「畢竟是情人節，鄧麗君會獻唱有很多情歌。」

協助建立「虛擬鄧麗君」技術的善科基金會董事長張善政表示，本次不只用上了好萊塢特效、大數據與人工智慧技術，重現了鄧麗君當年風華最盛的一面，也賦予了虛擬鄧麗君獨特的性格，使得虛擬鄧麗君也可以「即時互動」，甚至可以即時回答網友的提問與點歌。

鄧麗君的哥哥鄧長富也出席了講唱會的宣傳記者會，在提到建構「虛擬鄧麗君」的過程時，鄧長富感慨表示，「再一次看到妹妹的歌唱非常激動，也有點情怯」，很高興妹妹的歌聲這麼多年後還能繼續撫慰人心。他也驕傲提到，鄧麗君的歌到現在都還是中國點唱榜上的第一名。

此外，陳月卿提到，也希望透過這場講唱會讓觀眾注意到癌症的相關知識，「大家都關注著疫情確診人數，但卻忘了每四分三十一秒就有一人確診癌症，十分二十七秒就有人因癌症死亡。」她說，二零一九年台灣因癌症而死亡的人數超過五萬人，希望分享提升免疫力的方法，讓觀眾都能健健康康、遠離癌症威脅。

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癌症 疫情 七夕

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