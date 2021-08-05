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盧碧暫解除海警 氣象局示警沒完全遠離、周末是關鍵

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局表示，5日受颱風外圍環流影響，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。圖為5日高雄地區降雨。中央社
中央氣象局表示，5日受颱風外圍環流影響，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。圖為5日高雄地區降雨。中央社

中央氣象局下午5時30分暫時解除盧碧颱風海上颱風警報。氣象局說，盧碧今明兩天並沒有完全遠離，若周末到北部海面時有重整，就會再對台灣本島和離島帶來影響。

根據氣象局最新資料顯示，盧碧颱風下午5時位置在金門的西南方約160公里海面上，以每小時5轉6速度，向北轉北北東緩慢進行。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。七級風暴風半徑80公里。

氣象局說，颱風過去3小時強度略為減弱且暴風半徑略為縮小，目前中心位於中國廣東沿岸，向北轉北北東移動，對台灣近海的威脅已解除。未來雖有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，但未來仍有轉向接近台灣近海並有增強的機率。

氣象局技正羅雅尹說，盧碧中午登陸大陸廣東，下午強度減弱，目前是輕颱下限。預估今天到明天將以緩慢速度移到福建，周末通過福建進入台灣北部海面，這段期間颱風並沒有完全遠離，海面跟天氣上都還是要留意，強度也是接下來關注重點。

羅雅尹說，接下來兩天盧碧在大陸沿海陸地移動，若變熱帶性地氣壓，影響就會減弱，但如果維持輕颱下限，或是變熱帶性低氣壓後，到北部海面強度又重整，對台灣本島，跟澎金馬影響程度就大。雖然警報暫時解除，還是要持續關心後續狀態。

羅雅尹說，根據風速預測顯示，台灣海峽、巴士海峽、東半部海面風很大，西南部沿海也出現四到五米浪高。後續持續在西南風影響下，風浪仍偏強，海上作業都要注意。

天氣部分，羅雅尹說，受到西南風跟颱風外圍環流影響，今天到傍晚，恆春半島有顯著對流移入，造成短時強降雨，澎湖、金門也有一陣一陣雨勢，中部以北、東半部雨勢有稍微趨緩。晚上之後，嘉義以南降雨還是比較明顯，中部也有雨勢出現。金門、馬祖澎湖仍持續有雨勢。

羅雅尹說，明天白天西南風持續影響，中南部留意持續性降雨，仍有大雨、豪雨發生機率，澎金馬地區也會偶爾有較大雨勢。

中央氣象局下午5時30分暫時解除盧碧颱風海上颱風警報。圖／氣象局
中央氣象局下午5時30分暫時解除盧碧颱風海上颱風警報。圖／氣象局

盧碧颱風 氣象局 金門

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