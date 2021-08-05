貝里斯護理師來台取經18個月結業 開啟交流新頁

貝里斯共和國5名護理師透過國際合作交流管道，到奇美醫學中心進行18個月的手術室護理訓練，即將在18日歸國，奇美今天為5人舉辦成果發表會，期盼她們返國後造福人民。

今天的學習成果發表會中，除了奇美醫學中心院長邱仲慶率領相關同仁出席，衛福部常務次長石崇良、外交部常務次長俞大㵢、外交部歐洲司司長陳立國、外交部拉丁美洲及加勒比海司司長謝妙宏、貝里斯駐台特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）等人也到場。

奇美醫學中心國際事務室主任劉麗貞表示，奇美醫學中心醫療副院長田宇峯於2019年2月率訪問團前往貝里斯簽署5年合作意向書，內容包括促進彼此之間友誼及提升醫療照護能力，進行醫療技術交流、專家互訪及訓練等，5名貝里斯護理師因此於2020年3月來台交流學習手術室護理訓練。

劉麗貞表示，5名護理師來台訓練18個月的期間，與院方共體時艱對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，並依貝里斯護理協會要求，分別於一般外科、骨科、婦產科、耳鼻喉科及神經外科等科別接受訓練。

她說，受訓的5人每月須繳交學習報告，護理主管會針對月報告進行評論；每3個月還要進行個案報告，於會議中針對有問題部分，當場由學員與主管進行溝通與討論。培訓期間，5人用心學習態度深獲主管讚許。

劉麗貞表示，在這1年半期間，奇美開刀房同仁們最大的收獲應該就是英文進步許多，更期望5名貝里斯護理師返國後，可以複製在奇美醫學中心所學的一切，協助提升貝里斯的醫療品質，造福人民。