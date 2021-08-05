36歲女尿急憋不住 頻漏尿只能用護墊防內褲濕

頻尿、漏尿並非老人的專利。一名36歲的女性，每20分鐘就要跑廁所一次，勤跑廁所還是改善不了尿急，根本無法憋尿，甚至人未到廁所，就有漏尿的狀況，時時刻刻都要使用護墊，避免內褲濕透，產生令人噁心的尿騷味，十分困擾，她就醫發現確診「膀胱過動症」。

膀胱過動症是一種常見的泌尿道疾病，研究顯示，亞洲的盛行率大約是20.8%。奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚說，台灣則是15.8%，膀胱過動症發生率高且惱人，但因羞於啟齒，且有時伴隨尿味，病患就診率大打折扣。

膀胱過動症的成因，林才揚說，像是神經性因素，例如中風、腦血管異常與顱內疾病，肌肉性因素有攝護腺肥大，另還有一些不明原因；病人幾乎會因生活品質變差而受苦，因此能夠有效控制排尿間隔十分重要。

女性因尿道較於男性短，常受泌尿道疾病所苦，但林才揚解釋，以膀胱過動症而言，根據流行病資料顯示，發生率當中男性是16%、女性是17%，並無女多於男的狀況，且各年齡層皆可能發生，該病症會隨著年紀上升而增加罹患率。

確診該疾病的主因是膀胱逼尿肌功能不良所致，常見的症狀，林才揚舉例，病人在尿意湧上時，無法控制排尿，像是急尿、頻尿（一天8次）與夜尿（一晚兩次以上），嚴重者會有失禁狀況，最後導致膀胱萎縮。

並非頻尿即確診膀胱過動症，林才揚說，有些病人本身就有泌尿道感染、結石、泌尿道腫瘤等疾病，上述狀況需先排除，以避免誤診。這時醫師會以問卷作為評估工具，像是民眾回家需做排尿日誌，紀錄一天喝多少水、排多少尿，必要時用尿路動力學檢查，和影像檢查輔助。

林指出，確診膀胱過動症，依病情有所區分，若需要施予藥物，以抗膽鹼藥物、β3腎上腺素受體促效劑最為常見，兩者皆有一些副作用，像是便秘、口乾等。一般而言，療程維持數個月，類似慢性病治療，一次開藥三個月並回院追蹤。