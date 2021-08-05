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三颱共舞！ 第11號颱風「妮妲」也生成 路徑往日本
三颱共舞。位於琉球海面的熱帶性低氣壓，下午2時形成今年第10號颱風銀河，同時間第11號颱風妮妲也生成，加上輕颱盧碧，目前台灣所處低壓帶中，共有三個颱風。
氣象局資料顯示，原位於日本東南方海面的低壓於今下午2時發展為輕度颱風，編號第11號(國際命名：NIDA，中文譯名：妮妲)，對台灣無直接影響。將往東北、日本南方海面方向走。至於原位於琉球附近海面的熱帶性低氣壓於下午2時發展為編號第10號(國際命名：Mirinae，中文譯名：銀河)，對台灣同樣無直接影響，同樣朝日本南方海面前進。
盧碧颱風則已在中午於中國廣東沿海登陸。氣象局說，預計強度有稍減弱且暴風圈有縮小趨勢，預計下午5時30分解除海上颱風警報。儘管今明兩天有機會將減弱為熱帶性低氣壓，周末仍有機會重整跟發展，再度為西南部造成影響。
對於颱風頻繁生成，氣象局說，季風低壓帶常有新成員誕生，8月颱風本來就比較頻繁。
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