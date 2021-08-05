三颱共舞！ 第11號颱風「妮妲」也生成 路徑往日本

無疑的，台灣畫廊產業是華人藝術市場起步最早的地區。它早於80年代，其中具有代表性的有1975年創立的龍門畫廊、1978年創立的阿波羅畫廊；當時，中國內地還沒有出現西方藝術產業概念的畫廊。

2021-08-05 14:30