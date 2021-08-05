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輕颱「盧碧」接近 台華輪將停駛到8月8日

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
受颱風外圍環流影響，台華輪將停駛到8月8日。圖／澎湖縣政府提供
受颱風外圍環流影響，台華輪將停駛到8月8日。圖／澎湖縣政府提供

輕颱「盧碧」接近，澎湖離島風力逐漸加強，漁船紛到馬公港避風，航行台澎之間的台華輪受熱帶性低氣壓影響海象不佳，基於航海安全，航班將停至8月8日，航空部分，三級警戒時航班大減，7月27日後降級仍一位難求、可望8月9日天氣回穩後，台北、台中、高雄每日能增加早班機班次。

輕颱「盧碧」接近，澎湖離島雖不見雨勢，但馬公港烏雲密布，且可感受到風力。不少漁船紛躲進馬公港內避風，加緊綁好繩索，做好防颱準備。

受熱帶性低氣壓影響海象不佳，8月4日、5日往返高雄及馬公的台華輪航班已全數取消，但緊接著盧碧颱風報到，海象亦受影響，台華輪宣布6日至8日的航班亦全數取消。

航空部分，今天往返台澎間的各班次均照常起飛，8月9日起台北、台中、高雄每日盼能增加早班機班次。

馬公 澎湖

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