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雙颱共舞！第10號颱風銀河生成 最新路徑出爐
雙颱共舞。位於琉球海面的熱帶性低氣壓，稍早形成今年第10號颱風銀河。中央氣象局預估，會朝日本南方前進，對台灣無直接影響。
氣象局最新資料顯示，原位於琉球附近海面的熱帶性低氣壓於下午2時發展為輕度颱風，編號第10號(國際命名：Mirinae，中文譯名：銀河)，對台灣無直接影響。
輕度颱風盧碧則已在中國廣東沿海登陸。氣象局說，預計強度有稍減弱且暴風圈有縮小趨勢，預計下午5時30分解除海上颱風警報。儘管將減弱為熱帶性低氣壓，周末仍有機會重整跟發展，再度為西南部造成影響。
至於這兩個颱風是否有產生牽引作用，氣象局說，盧碧跟銀河都是季風低壓成員，低壓裡頭熱帶氣旋所受外力很複雜，誤差一向很大，互相影響難免，只是或大或小問題。目前看來銀河走得比較快，受盧碧牽引機率低，同時也要看盧碧有沒有受福建地形影響強度，結構有沒有被破壞也是牽引的要素之一，目前還要觀察。
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