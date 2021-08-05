長期臥床翁傷口生蛆 急診護理師急幫清理
因疫情影響，許多人幾乎都宅在家，但急診醫師提醒，家中有長期臥床的病人，要記得固定時間幫他們翻身，不然身上出褥瘡，傷口又沒照顧好，「蛆」就容易找上門。
衛福部豐原醫院急診室主任林技政表示，最近有一名80多歲的陳姓阿公，因臥床許久，到院就醫時身上除了飄散異味，急診護理師們幫他清洗身體時，還看到幾隻活「蛆」的身影，護理師只能故作淡定幫忙夾「蛆」。
豐原醫院急診室護理師表示，當時幫阿公清洗身體到一半，看到蛆也顧不得害怕，有幾隻蛆其實也沒認真數過，大家只想著趕快幫忙清理乾淨，這樣阿公洗完澡也會覺得舒服，還能快點看到傷口位置趕緊治療。
林技政表示，通常蛆會從腐肉生長出來，正常人的身體並不會有蛆，主要是臥床很久的病人沒有翻身，導致褥瘡產生、造成傷口腐爛，此時又吸引蒼蠅上門下蛋，蛆就會一隻隻報到。
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