不到2成爸請育嬰津貼 托盟籲育嬰假延至8歲、首月全薪

為建構友善生育環境，解決少子化問題，今年7月起，育嬰留停津貼已從原先的6成薪提高至8成薪，請假單位也彈性放寬至不低於30日、雙親可共同請育嬰假。托育政策催生聯盟今召開記者會給予肯定，但也指出，這一波育嬰假修法仍搔不到癢處，建議應讓育嬰假申請時間延至小孩8歲，請假單位彈性以小時計算、育嬰留停津貼第1個月給付給足全薪。

托育催生聯盟召集人劉毓秀指出，育嬰留職停薪津貼從2009年開辦至今，請領的性別比例仍懸殊，2020 年請領人數中，男性占 18.6%、女性 81.4%，反映出學齡前幼兒的主要照顧安排，大多由媽媽自行照顧。她說，台灣的爸爸不敢請育嬰假，也不允許有正當理由育嬰，因此托盟在父親節前夕呼籲，要讓爸爸當爸爸，期許「請育嬰假」成為「做爸爸」的標配，因為育兒正是爸爸的權利。

托盟指出，現行育嬰假請領時間是子女滿３歲前，但當孩子送托保母、上幼兒園、甚至國小低年級就讀半天課，家長每天接送小孩用「衝」的、育兒時間用「擠」的、孩子一有突發狀況就必須「喬」假「喬」時間，顯示制度支持極為不足，因托盟提出修正「性別工作平等法」第16條、「就業保險法」第11條，將家長請領育嬰假的時間修改為為子女滿8歲前，才能完整涵蓋幼兒所需照顧的年齡。

其次，過去請領育嬰假以「6個月為原則」，7月雖放寬為「有需求者，可以不低於30日，且2次為限申請」，但仍是以「月」為單位，對雇主和員工仍然不夠彈性、友善。參考瑞典育嬰假制度，家長可分全時、半天、四分之一天或八分之一天請領，可連續請一段期間，也可分段請，因此，托盟提出修改就保法第19-2條，並育嬰留職停薪實施辦法第2條增訂規定，讓家長可依實際需求選擇以「小時」、「半日」、「日」或「月」為請假單位，最小單位縮至以「小時」計算，可視需求組合多元的照顧安排，讓雙親共有整整一年的有薪育嬰假，讓假變得更好用，更容易做到分工照顧共同養育。

此外，托盟也呼籲增修「育嬰留職停薪津貼補助要點」，可謂「政府加碼，挺新手爸爸」條款，讓男性於配偶分娩後第1個月請領的育嬰假給付投保薪資的全薪，用以確立國家有責鼓勵並支持父親育兒，而女性請領的第1個月育嬰假也比照辦理，收養兒童家庭家長提出共同生活之證明，同樣適用。

勞動部條平司副司長王金蓉回應，現行之所以限定滿3歲前可請最常2年的育嬰留停，主要考量是超過3歲的幼童，不管是公共或私立托育，托育率至少有6成以上；至於若育嬰留職停薪以小時為計算單位，恐怕會產生中小企業、微型企業人力調配問題，其他勞工可能必須加班負擔請假者的工時，而現行勞基法規定的其他假別，也已經可以小時計算請假。