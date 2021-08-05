鄉親反映氣象播報離島被邊緣化 陳玉珍要求氣象局改善

「盧碧」颱風來勢洶洶，民眾都很關心颱風後續，但有鄉親就跟立委陳玉珍反映，過往中央氣象局在颱風預報時，當颱風威脅脫離台灣本島後，就沒有繼續預報下去，對於金門等離島地區居民相當不公平，沒有享有充分的颱風資訊。對此，中央氣象局局長鄭明典表示，未來會請預報氣象同仁多加留意，並請金門氣象站在傳輸或提供氣象資料上，能多讓民眾易於知悉。

金門立委陳玉珍今日邀約中央氣象局局長鄭明典說明，要求氣象局在預報颱風動態時，不要把金門等離島地區邊緣化，即便颱風影響脫離台灣本島，仍應持續報導颱風的影響，以利離島地區居民瞭解風雨變化，提早部署準備防颱工作，保障自身生命財產安全。

鄭明典表示，陳委員所關切的問題其實他們也有瞭解，氣象局在進行各項氣象預報時，絕對都會提到對台澎金馬等各地區的影響，即使颱風脫離台灣本島，但氣象局仍會持續報導。

鄭明典說，有些是各家媒體節錄或擇重報導部分，他們只能尊重。未來會請預報氣象同仁多加留意，並請金門氣象站在傳輸或提供氣象資料上能多讓民眾易於知悉。鄭明典提到，這次盧碧颱風進入中國大陸陸地後，將減弱為熱帶性低氣壓，金門地區風力預測為陣風7-8級，也將帶來局部大雨，提醒金門鄉親注意。

陳玉珍最後強調，金門鄉親的感觸很深，過往每每遇到颱風警報發佈後，大家看到的都是台灣本島各地的情況，氣象預報也都以對台灣本島影響為主，期盼氣象局也能多重視金門等離島地區，本著同國一命的信念，共同守護台澎金馬全體國人的財產生命安全。