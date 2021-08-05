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罹心臟病打疫苗後猛喝水 老翁竟肺積水

中央社 / 彰化5日電

罹患心臟病的張姓老翁在打完COVID-19疫苗後回家猛喝水，幾天後開始咳嗽會喘，被診斷為肺積水；醫師指出，心臟與腎臟不好的人，短時間內不能喝太多水，要慢慢喝，避開肺積水風險。

衛福部立彰化醫院心臟科主任何東錦接受媒體聯訪時說，日前有一名75歲罹患心臟病的張姓老翁來醫院接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，張姓老翁接種完疫苗回到家後，想起鄰居提醒打完疫苗要多喝水，於是只要有空就喝水，一次大概喝1公升。

何東錦說，老翁喝水喝了幾天後就開始咳嗽，晚上睡覺時也咳，只能坐著才有辦法睡覺，感覺胸部會喘會痛，老翁原本以為是疫苗副作用，後來是看到小腿出現水腫，才趕快就醫住院。

何東錦指出，老翁是因為喝了太多水引起的肺水腫；他解釋，心臟就跟幫浦一樣，不斷收縮把肺部含有氧氣的血打到全身，心臟病患的心臟較無力，如果在短時間內喝太多水，會來不及把水分送到腎臟排除，容易發生肺積水，呼籲心臟病患者接種完疫苗後，如果要多喝水，也要慢慢拉長時間喝，讓心臟有足夠的時間，才不會肺積水。

彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡則說，嚴重腎臟病變需要洗腎的病人打完疫苗後也不能喝太多水，因為他們的腎臟沒辦法像正常腎臟功能的人可以隨時自我調節，排除多餘水分，萬一喝太多水，也可能產生全身性水腫，使得體內水分太多造成肺積水。

疫苗 心臟病

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