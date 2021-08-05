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96歲退休飛官因攝護腺肥大症身飄異味 醫師籲定期檢查

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖／北市聯合醫院提供
圖／北市聯合醫院提供

台灣已成為超高齡社會，攝護腺肥大症甚至攝護腺癌在中老年男性中是很常見的健康問題，北市聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順指出，輕狀者有小便困難、頻尿、急尿或夜尿情況，嚴重者會因膀胱排尿受阻，導致尿滯留、膀胱變形、腎臟水腫、腎衰竭需洗腎。

許富順舉例，一名96歲的空軍飛官退伍的洪爺爺，身體硬朗但因攝護腺肥大有急尿、滴尿、夜尿問題，身上總有異味，讓他十分困擾，又因年紀大加上慢性病史，想要手術治療卻總被告知風險極大，後來選擇第三代綠光雷射氣化剜除術，才解決多年痼疾，術後排尿順暢、夜尿改善很多，彷彿年輕30歲。

許富順表示，攝護腺肥大症目前有相當多種藥物可以治療改善，但若服藥出現副作用，像是頭暈、血壓降低、心悸或性功能障礙等，以及中重度以上攝護腺肥大症者，都應考慮以經尿道手術來根治。

過去10多年是採取電刀刮除術來治療者，即經尿道用內視鏡電刀一片片將攝護腺刮除，可快速處理其堵塞，但缺點是出血多、不適合高齡患者，術後也有尿失禁、陽痿的副作用。

如今攝護腺雷射手術已成為取代傳統電刀刮除術新方式，因雷射氣化過程，出血極少、安全性高，就算是服用抗凝血劑者也可安全進行手術，術後快速拔除尿管，減少疼痛感，血尿恢復快，可快速恢復日常生活。

許富順呼籲，中老年男性應定期抽血檢查攝護腺特異抗原(PSA)、利用國際攝護腺症狀表分數評估攝護腺肥大症狀，以及經直腸攝護腺超音波檢查量測攝護腺體積，並與泌尿科醫師詳細討論。減緩排尿症狀，遠離攝護腺癌的威脅。

手術 攝護腺癌

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