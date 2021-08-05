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國影中心10月試營運 文化部：文化典藏、推廣里程碑

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
新北市長侯友宜(前排中)、文化部政務次長李靜慧(前排右2)、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚(前排左2)等貴賓一同體驗國影中心放映廳。圖/文化部提供
新北市長侯友宜(前排中)、文化部政務次長李靜慧(前排右2)、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚(前排左2)等貴賓一同體驗國影中心放映廳。圖/文化部提供

「國家電影及視聽文化中心新莊1期場館」今舉辦點交儀式，預定10月試營運、12月正式開館。文化部政務次長李靜慧、新北市長侯友宜、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚今出席典禮。文化部表示，感謝新北市政府的協助，文化部未來將與影視聽中心持續致力提升區域文化層次、引領周邊文化觀光資源發展，並帶領台灣影視聽文化走向國際。

李靜慧表示，影視聽中心籌建計畫於2016年，由文化部與新北市政府簽定行政契約，新北市府提供新莊副都心公兒土地及負責場館主體建築，文化部提報公共建設計畫爭取行政院預算辦理內部裝修及設備工程，以及影視聽中心與許多的專家學者提供專業意見，整體工程於今年4月順利完工。文化部特別感謝新北市府提供土地、出資興建主體建築，也代辦相關裝修及設備工程，讓影視聽中心有一個完善的環境，並將成為我國最專業的影視聽資料典藏及推廣中心。

文化部表示，影視聽中心是為服務全國的影視聽專業人員及喜好影視聽的民眾，中心1期場館預定今年10月試營運、12月正式開館，之後預計舉行文協百年電影影展等系列活動，讓民眾可更深刻了解台灣影視聽的歷史。

同時，影視聽中心將提供影視圖書閱覽、經典放映推廣、典藏及修復學術及技術交流等服務，為回饋新北市民，文化部及影視聽中心也特別規話提供市民卡會員、電影教育扎根活動、場館公益租用優惠等回饋。

文化部指出，未來將持續推動影視聽中心2期場館籌建，以藏用合一的概念，建置多功能影視聽博物館及專業典藏片庫，確保影視聽資產保存多樣性及完整性，並積極對外進行我國影視聽文化傳播，以成為亞洲重要的影視聽文化新據點為目標，讓世界更認識與瞭解台灣的影視聽文化。

文化部 電影

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