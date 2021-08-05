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限速50！往合歡山必經台14線70.7K測速桿開拍了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉台14線70.7K處設置固定測速照相桿，今年8月起已啟用執法開拍。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉台14線70.7K處設置固定測速照相桿，今年8月起已啟用執法開拍。記者賴香珊／攝影

南投縣仁愛鄉台14線70.7K處前後區道路筆直易超速，縣警局在今年6月間架設固定測速照相桿取締，限速50公里，引發地方關注；經近2個月時間宣導，並確認設備檢測合格，8月起已啟用開拍，採東、西雙向取締，路過民眾注意了！

南投縣警局指出，台14線埔霧公路南豐段70.7K處測速桿並非新桿，而是台21線埔里桃米段50.8K處改為區段測速，經評估，埔霧公路是埔里往清境、合歡山等景點的必經道路，其中南豐段為筆直坡道常超速、超車不當釀事故，因此移置。

而該處測速桿設置今年6月初完成設置，警方也公告將從今年8月起實施測速取締，近期就有民眾路過時很像被它「閃」了一下，為此上網貼文提醒其他用路人，似乎已「開拍」要注意「油門收一點」，也嘆「全線最好超越龜速車的路段沒了」！

交通隊則表示，台14線70.7K處測速桿在6月間設置後，依法公告實施日期，經由網路平台、媒體等宣導月餘，並完成確認相關設備檢測合格，就依規劃實施期程在8月1日開始啟用執法，而該區段速限50公里，採東、西雙向取締超速。

警方也說明，因測速照相機與汽車時速表有誤差值，依交通部規定有10公里的寬限值，所以該區段車速超過61公里才會被拍，但該處車流大，筆直且為下坡，容易超速釀事故，呼籲駕駛依速限行駛，確保安全也避免疏忽，油門踩過頭挨罰。

測速 埔里

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