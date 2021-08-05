盧碧颱風將登陸中國 最快下午解除海警 但還有增強可能
輕度颱風盧碧將登陸中國廣東沿海。中央氣象局說，最快今天下午會解除海上颱風警報，但周末還有發展可能。氣象局說，今起到周六金馬仍要留意風雨，中南部受西南風影響，也要慎防豪雨。
根據氣象局最新資料顯示，盧碧颱風上午11時位置在金門的西南方約210公里海面上。以每小時6轉4公里緩慢速度，向北北東轉北北西進行。近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101里），相當於10級風。七級風暴風半徑80公里。
氣象局說，颱風中心即將登陸中國廣東沿海，向北轉西北移動，暴風圈已進入台灣海峽，對台灣海峽構成威脅。預計該颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。台灣海峽北部及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象局技正羅雅尹說，今天到明天盧碧緩慢從廣東移到福建，周六後往東北接近馬祖，下周日接近台灣北部海面。今天下半天進入陸地、登陸過程有減弱為熱帶性低氣壓趨勢，暴風圈也會縮小，有望在今天下午或是傍晚解除海警。
羅雅尹說，部分資料顯示周六、下周日盧碧有重整或是發展可能，若進入北部海面重整明顯，對天氣影響比較大，但若行走過程中減弱顯著，重整狀況又不明顯的話，對天氣影響就會小一點，不確定性仍大。
羅雅尹說，今天到周六還是颱風或是熱帶系統接近金馬時候，留意陣風和陣雨。颱風外圍環流影響下，巴士海峽、台灣海峽東南部風偏大，鵝鑾鼻已出現五米浪高，西南部沿海也有三到四米，前往海邊活動要小心。
羅雅尹說，隨著颱風外圍環流帶來一波波水氣，有對流通過就會有短延時強降雨。今天凌晨到目前主要雨區是台中以南，嘉義以南、高屏累積雨量最為顯著。高雄、屏東、嘉義時雨量都有60毫米，高雄市累積雨量還有超過150毫米。
颱風外圍環流影響，氣象局已針對五縣市發布豪雨、大雨特報。高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義縣、市和台南市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。
羅雅尹說，中部、南部下半天還是會有一陣一陣降雨，屬於短延時強降雨，累積雨量也會比較可觀。午後山區跟北部也有大雷雨發展。晚上過後，中南部以外地區降雨才會趨緩些。特別注意西南風影響下，中、南持續有大雨或是豪雨發生機率。
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