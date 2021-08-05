父疫情焦慮想「復吸」女兒裝水寶特瓶＋菸蒂擊退菸癮

新冠肺炎三級警戒甫解除，先前因無法外出運動，許多人的心理隨著疫情起伏，焦慮無法排解，像是今年53歲的巫先生雖已成功戒菸10年，但近期壓力上來又有「復吸」的念頭，想藉由吸菸來緩解緊張的心情，索性透過撥打戒菸專線，及女兒提供的「厭惡法」，將紙菸及菸蒂蒐集在裝水的寶特瓶裡，只要巫先生菸癮一犯，就打開寶特瓶聞一聞，惡臭直接消除復吸念頭。

父親節將至，國健署今舉行「我的老爸不吸菸」記者會，探討疫情間有許多民眾，雖已戒菸但因焦慮進而「復吸」議題，期盼爸爸們在今年父親節，能夠向菸品說不。

個案巫爸爸曾有30年菸癮，在國中時期，因好奇心作祟，加上同儕慫恿，耍帥、好奇心的驅使下接觸了菸品，原本一天大概抽半包菸，直到當兵及出社會後，工作壓力大再加上同事的揪伴吸菸，變成每天抽2包菸。

成家立業的他，每當下班回家想擁抱女兒時，總會被嫌棄菸味，為了家人與自己的健康，巫先生下定決心在44歲戒菸成功。事隔將近10年，新冠疫情攪局，巫先生生活壓力大，開始有「復吸」的念頭。

事實上，巫先生並不孤單，戒菸專線服務中心主任邱南英今天說，美國心理學會研究顯示，去年全美吸菸專線撥打率下滑，有發現復吸比率上升情形，而全球有超過11億的抽菸人口，世界衛生組織（WHO）報告更顯示，每年因菸害而死亡人數超過800萬人，其中更有120萬人因接觸二手菸或三手菸而亡。

國健署也指出，疫情間抽菸，病毒容易藉由手傳至口，染疫率與重症率比一般人高出許多。調查顯示，超過三成五的成人吸菸者，在過去1年間嘗試戒菸卻失敗，其中男性有三成六失敗率，女性則有二成七；超過七成民眾反映，戒菸維持不到一個月即「破功」，邱南英也說，若未有任何協助或支持，吸菸者自行戒菸成功率少於5%。

好在台灣受影響較小，邱南英觀察到，5月至7月期間，平均一個月有4000多位民眾撥打戒菸專線求助，盼解除菸癮危機。

邱南英指出，不是每個戒菸患者都可以接受藥物戒斷，像是18歲以下的青少年、孕婦等，這時可以透過戒菸專線輔導機制，尋求專業幫助。

至於如何降低使用菸品、復吸的慾望？邱南英說，可以嘗試調整生活作息、注意飲食、控制體重並學習放鬆，來調適壓力及化解情緒困擾，同時尋求家庭與社會的支持，善用戒菸的服務資源。