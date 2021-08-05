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大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

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分區限電免憂愁 企業捐贈杉林國中千萬太陽能電網系統

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
日月光捐贈高雄市杉林區杉林國中智慧微電網系統，預估使用20年，可幫學校節省約七、八百萬元的電費，減碳量達1360公噸。圖／日月光提供
日月光捐贈高雄市杉林區杉林國中智慧微電網系統，預估使用20年，可幫學校節省約七、八百萬元的電費，減碳量達1360公噸。圖／日月光提供

為提供偏鄉學校師生供電穩定的學習環境，日月光投控與日月光環保永續基金會，斥資1050萬元，在高雄市杉林區杉林國中建置「智慧微電網系統」，今年5月初驗收後捐贈給學校使用，隨即遇到513全台分區停電的大考驗，由於這套智慧微電網系統即時切換備援供電，學生上課絲毫未受影響。

日月光投控董事長張虔生表示，系統預計可使用20年，期間預估可幫學校節省七、八百萬元的電費，減碳量達1360公噸，更讓學校教學電力可自給自足，提供師生一個供電穩定的學習環境，另協助學校規畫能源環境教育館，結合學校生活科技、理化等課程，從不同面向學習能源知識並落實生活中。

杉林國中校長梁坤茂表示，日月光集團協助學校建置太陽能光電工程、智能用電監控系統、儲能設施及環境能源教室，除幫助學校節省一年約40萬元的電費，對於這些省下來的經費，學校將全部回饋到學生的教育及學習上，使用在學生學習扶助教學、辦理多元社團活動及校外教學參觀等補助項目；而智慧微電網系統結合能源環境教育館，未來也將發展成為杉林國中的特色課程。

杉林國中總務主任于士捷說，5月13日下午，台電實施全台分區輪流停電，當天下午停電時，他正在上課，發現電燈只閃爍了一下，隨即恢復正常，冷氣也不受影響，幾乎感覺不到有停電這回事，太陽能微電網儲能系統，適時而且完全地發揮功能，讓師生上課完全不因台電停電而受影響。

日月光投控行政長、日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，這套系統藉由太陽能面板發電、儲能裝置蓄能，所產生的綠電不回售給台電，而是100%自用，並透過嚴密的監控及自動化系統，進行智慧化的電力調度，不僅學校教學用電可以100%使用綠色能源，萬一遇到停電時，廚房的儲能裝置可即時切換備援，可保冰箱食材新鮮，維持餐廚穩定供應，活動中心也能夠提供民眾行動裝置充電或煮開水等基本電力需求。

他說，系統捐贈給杉林國中後，未來仍將每年編列預算，協助學校對這套系統的後續營運、維護與管理，例如系統後續的保養維護甚至維修費用，以及每季或每半年一次的太陽能面板清潔費用等，都將由日月光環保永續基金會負擔。

停電 台電 偏鄉學校

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